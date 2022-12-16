Загадочный метеорит может изменить наши представления о Солнечной системе

Метеориты регулярно сгорают в атмосфере Земли, но космический камень, упавший в Канаде в прошлом году, может перевернуть наши представления о Солнечной системе.

Метеориты регулярно сгорают в атмосфере Земли, но космический камень, упавший в Канаде в прошлом году, может перевернуть наши представления о Солнечной системе. Ученые проследили его происхождение до отдаленного облака комет, в котором, как считалось, не может быть никакого каменистого материала.

22 февраля 2021 года в 6:23 утра по местному времени в небе над Канадой пронесся огненный шар. Событие было одновременно заснято обсерваториями, системами безопасности, видеорегистраторами и многими другими устройствами. Метеорит был небольшого размера, весил около 2 кг, и судя по тому, как он раскалывался и отбрасывал более мелкие куски, он явно состоял из камня.

Среди камер, заснявших это событие, были некоторые из сети под названием Global Fireball Observatory (GFO), которая специально предназначена для поиска таких падающих звезд и позволяет ученым рассчитать их траектории и точку происхождения. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Этот вид скалистого метеорита обычно происходит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером или где-то еще ближе к Земле. Но в данном случае ученые обнаружили, что огненный шар проделал гораздо более долгий путь. Согласно их расчетам, он пролетел весь путь от облака Оорта, огромного скопления ледяных объектов, окружающих Солнечную систему. Считается, что именно здесь рождаются долгопериодические кометы.

Текущие модели формирования облака Оорта предполагают, что материал начал формироваться гораздо ближе к Солнцу, как остатки от рождения планет Солнечной системы.

Со временем гравитационное влияние Юпитера и других планет-гигантов отодвинуло все это на нынешнее расстояние, примерно от 2 000 до 20 000 астрономических единиц. Однако эта модель предсказывает, что объекты облака Оорта должны состоять изо льда, а не из камня, как этот наблюдаемый огненный шар.

Другие группы исследователей предположили, что происхождение облака Оорта может отличаться от принятого в настоящее время. Альтернативные гипотезы включают в себя предположения о том, что объекты в облаке были захвачены гравитацией Солнца и его давно потерянного партнера по двойной системе.