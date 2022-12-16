Diabetes Care: препараты против сахарного диабета могу снизить риск развития деменции

Группа ученых из исследовательского университета Торонто выявили, что ряд лекарств от диабета 2-го типа может поспособствовать снижению риска развития деменции для пожилых людей

Группа ученых из исследовательского университета Торонто выявили, что ряд лекарств от диабета 2-го типа может поспособствовать снижению риска развития деменции для пожилых людей, как сообщает издание gazeta.ru. Исследование опубликовано в американском ежемесячном рецензируемом медицинском журнале Diabetes Care.

По словам авторов исследования, чаще всего первым лекарством, назначаемым для людей с диабетом 2-го типа, становится метформин. В случае, если он недостаточно эффективен, ко врачебному рецепту могут быть добавлены и другие лекарства. К примеру, SGLT2, снижающие уровень сахара в крови и заставляющие почки интенсивнее выводить глюкозу с мочой. Или DPP4, продлевающие срок жизни гормона, который дополнительно стимулирует выработку инсулина.

Как известно, диабет способен увеличивать риск развития деменции, включая сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера. Медики предполагают, что случается это по причине того, что повреждение кровеносных сосудов из-за диабета затрагивает и сосуды головного мозга, что закономерно приводит к снижению когнитивных функций организма.

В медицинском исследовании приняли участие более 106 тысяч добровольцев в возрасте от 66 лет и старше. Одна группа регулярно получала SGLT2-препараты, другая — принимала DPP4. За течением болезни пациентов велось врачебное наблюдение сроком на три года. В финале исследования авторы пришли к заключению, что деменцией заболело на 20% меньше пациентов в той группе, которая принимала SGLT2-препараты.