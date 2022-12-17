Новый «Аватар» собрал $17 млн за первый вечер показов в Северной Америке

Фильм «Аватар: Путь воды» собрал $17 млн в кассах США и Канады за первый вечер показов, 16 декабря сообщил дистрибьютор Walt Disney Co.

Фильм «Аватар: Путь воды» собрал $17 млн в кассах США и Канады за первый вечер показов, 16 декабря сообщил дистрибьютор Walt Disney Co. Показатели нового «Аватара» на внутреннем рынке ниже, чем у другого недавнего релиза Disney «Черная пантера: Ваканда навсегда», который собрал $28 млн в первый вечер в отечественных кинотеатрах.

С учетом международных продаж, сиквел самого кассового фильма всех времен собрал $50,4 млн в кинотеатрах по всему миру с начала проката в 14 декабря. Напомним, по подсчетам аналитиков, учитывая огромный съемочный бюджет, продолжению «Аватара» нужно будет собрать в кассах кинотеатров $2 млрд, чтобы просто окупиться.

На домашнем рынке в США сиквел стартовал с показателей в 150-175 млн долларов. При этом подобные показатели других блокбастеров были выше. Так, например, «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» собрал в первые выходные $181 млн, а «Черная пантера: Ваканда навсегда» — $180 млн.

При этом остается неясно, сколько сможет собрать картина в Китае, где еще продолжают действовать коронавирусные ограничения.