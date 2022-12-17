Призвать министерство юстиции возбудить как минимум три уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа планирует специальный комитет Палаты представителей Конгресса США

Призвать министерство юстиции возбудить как минимум три уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа планирует специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, пишет газета Politico 16 декабря со ссылкой на источники. «Специальный комитет 6 января готовится проголосовать за то, чтобы призвать министерство юстиции возбудить как минимум три уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа, включая мятеж», — сообщает издание.

Обвинение состоит из трех пунктов: мятеж, препятствование деятельности государственных органов, а также сговор с целью введения в заблуждение правительства США. Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Файлы Twitter подтвердили, что имели место согласованные попытки спецслужб США и демократов отстранить от власти действующего президента США, заявил доктор Роберт Мэлоун 14 декабря в подкасте «Военная комната Стива Бэннона».

Ведущий Стив Бэннон спросил, согласен ли Мэлоун с тем, что большая часть усилий здесь, в этой войне 5-го поколения, включая ее биологические компоненты, была направлена на отстранение Дональда Трампа от должности. «Это однозначно. И файлы Твиттера делают это действительно явным. Участие Мишель Обамы в отстаивании этого. Административное государство и его владелец из разведсообщества явно пытались сместить действующего президента Соединенных Штатов», — заявил Мэлоун.

Он также отметил, что Дональд Трамп, по его мнению, «является абсолютным мастером ведения войны пятого поколения. И Twitter был одной из его основных площадок для реализации этого». Именно поэтому была предпринята успешная попытка оторвать Трампа от соцсетей. «И это были согласованные усилия со стороны разведывательного сообщества и Демократического национального комитета», — заявил Мэлоун. И что демократы явным образом вмешались, чтобы установить информационный контроль в соцсетях. DNC вмешался и действительно проложил себе путь к лидерству в Твиттере.

Напомним, врачи-диссиденты также не единожды говорили, что чиновники от медицины из окружения Трампа давали ему неверные советы, а он на удивление принимал правильные решения и когда закрыл воздушное сообщение с Китаем, и когда советовал согражданам принимать гидроксихлорохин, и в ряде других случаев.