Ешьте фрукты перед едой, а не после – так говорят диетологи

Почему перед едой очень желательно сьесть немного фруктов?

Всё больше диетологов склоняются к тому, что перед едой желательно сьёсть один-два фрукта. А почему?

Как правило, фрукты мы едим вместо перекуса, после сытного обеда, просто перехватывая на ходу. Но мало кто следует золотому правилу: самое правильное — это скушать немного фруктов перед едой. Почему?

Потому, что о пользе фруктов для здоровья хорошо известно. В них много витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки, кальция, других элементов, они помогают бороться с лишним весом, с сердечно-сосудистыми заболеваниям и с другими видами болезней.

Но съесть фрукт или фрукты до едой помогает наладить процесс пищеварения — фрукты препятствуют вспучиванию живота, образованию желудочных газов, колик.

Лучше всего, по мнению экспертов, съесть фрукт (яблоко, апельсин, грушу…) за час до еды. Фрукт как бы подготовит желудок к принятию большого количества еды. Благодаря фруктам легче и быстрее усваиваются витамины и другие полезные элементы.

А вот если фрукт скушать на десерт, то желудок сначала должен переварить основную еду и лишь потом приняться за абрикос или ягоды… К тому же, смешивание разных видов еды может привести к гастриту.

Если желудок полон, сьеденные фрукты перевариваются медленно, они ферментируются и способствуют насыщению организма излишним сахаром.

И к тому же, не зря в детстве мамы нам говорили – «не ешь фрукты перед обедом, аппетит перебьёшь». То есть, мамы понимали, что если скушать фрукт, то аппетит уйдёт или сократится, а, следовательно, вы получите меньше калорий. И что хорошо в детстве, когда организм растёт, то уже не так полезно у взрослых — излишек калорий приводит к излишнему весу. Посему фрукт поможет потребить меньше калорий.

Приятного аппетита!