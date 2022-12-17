Лучший подарок для школьного учителя или для воспитателя детского сада – это искренняя благодарность

Несколько простых советов перед праздниками – что подарить школьным учителям и воспитателям детского сада, а что дарить не надо.

Как обычно, перед большими праздниками, многих родителей начинает мучить серьёзный вопрос — а что подарить учительнице (учителю) или воспитательнице (воспитателю) ребёнка? Как-то принято делать подарки, хотя и не обязательно, но многим нравится делать людям приятное.

Ну, а что же дарить? Дорогие подарки и неудобно, да и домашний бюджет с трудом выдержит. Дешёвые? А не обидится ли «одариваемый»?

Но вопрос, наконец-то, решён! Дело в том, что журналисты известного квебекского сайта Protegez-vous, который знакомит читателей с разными сторонами жизни, провели опрос среди преподавателей и воспитателей, спросив их о предпочтениях в том, что касается подарков от родителей. И получили чёткие ответы.

Оказалось, что практически все работниики сферы образования рады просто праздничной открытке от ученика, но при условии, что ученик и его родители нашли свои слова благодарности, показали учителю, что ценят его работу и его усилия в воспитании, его желание помочь детям. Трогательные послания — лучший подарок. Ещё лучше, если открытка самодельная, сделанная руками ученицы или ученика. Пусть она будет не так профессионально выполнена, как магазинная, но пусть будет вручена от всего сердца.

Если же средства позволяют семье сделать более дорогой с финансовой точки зрения подарок, то учителя будут рады, если подарок пригодится в работе. Дело в том, что не секрет, что учителя тратят деньги из своего кармана на украшения класса и на какие-то небольшие сувениры для учеников. Поэтому помочь учителям в этом деле — святое дело. Можно подарить гирлянду (но делать это надо заранее, а не в последний день учёбы, конечно), бумажные цветы и прочее. Лучше всего вручить подарочную карточку магазина, причём на небольшую сумму, да хоть на 5 долларов, а учитель найдёт применение подарку.

А что не надо дарить? Оказалось, учителя против коробок шоколада и шоколадных конфет! Почему? Потому что шоколадом они детей угощать не имеют права (они не знают, кому из детишек шоколад нельзя, а если и знают, то угощать большинство, когда двое-трое учеников страдальчески смотрят на счастливцев, как-то не «комфильфо»). А у себя дома шоколад, как правило, сьедается членами семьи (а вы бы устояли? То-то!), тогда как многим учителям он тоже вреден, или же вредны какие-то наполнители (арахис, например).

Не надо дарить чашки — учителя смеются над этим подарком. Практически все сходятся на том, что у них дома коллекции подаренных чашек, которые некуда девать.

В любом случае, как утверждают сами учителя (и нет оснований им не верить), лучше маленькая открытка с искренней благодарностью и с улыбкой, чем подарок за сто долларов, сделанный «по обязанности» (хотя, конечно, никакой «обязанности» дарить подарки нет).