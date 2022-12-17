Ковид пока ещё не убежал. По меньшей мере, далеко не все страны отменили ограничения на прилёт.

Отправляемся на отдых? Не забываем о документах и возможных сложностях при посещении выбранной для отдыха страны.

Хотя уже 1 октября 2022 года были отменены антиковидные ограничения по выезду и въезду в Канаду — включая требование показывать ArriveCan и, соответственно, требования предъявлять документы, подтверждающие вакцинацию, садиться в определённых случаях на самоизоляцию и т. д., всё же далеко не все страны мира последовали канадскому примеру.

Канадцы могут без всяких ограничений посещать такие популярные направления, как Доминиканская республика, Мексика, ряд европейских стран (включая Францию и Великобританию), но остаются ограничения на въезд в такие страны, как США, Куба, Бразилия, Индонезия, Филиппины и в другие страны, тоже популярные среди канадских туристов.

В США до сих пор требуется предъявление подтверждения о вакцинации для всех лиц старше 18 лет, прибывающих авиарейсами. Можно либо скачать документ с сайта здравоохранения Квебека, либо взять оттуда же документ в PDF и распечатать его.

При поездке на Кубу туриста могут подвергнуть выборочному тестированию. Сегодня это правило применяется достаточно редко и, по утверждениям кубинских властей, на выборочное тестирование отправляют лишь тех, у кого явные признаки болезни — повышенная температура, например. Как правило, сегодня местные власти стремятся не мешать канадцам отдыхать, но всё же документы о вакцинации надо приготовить на всякий случай. По словам представителей кубинских властей, можно избежать тестирования в аэропорту, если предьявить справку о прохождении теста за 72 часа или меньше, до прибытия на Кубу. А вот имеет ли смысл тратить несколько десятков долларов на такой тест перед вылетом, когда вероятность тестирования в кубинском аэропорту маленькая, это уже вопрос другой (дело в том, что на Кубе тестирование тоже может быть платным, вплоть до 150 долларов США, но это зависит от аэропорта прибытия. Тем более, как сказано выше, сегодня случаи отправки на проверку очень редки).

Но необходимо помнить, что любая страна может неожиданно, внезапно, без предупреждения ввести чрезвычайные меры. Как правило, из-за вспышки заболеваний. И на этот случай всё же, не лишним будет повторить, крайне желательно запастить справками о вакцинации. И крайне желательно внимательно следить за сообщениями из страны предполагаемого отдыха — нет ли признаков надвигающихся антипандемийных мероприятий.

А, да, не забудьте взять с собой несколько масок. В ряде стран (особенно в африканских странах, куда люди ездят на сафари) есть требования носить их уже в аэропорту. Если у вас с собой маски не оказалось, не беда, всего за 10-20 долларов вам предложат купить одну на месте. Так что, если такие деньги для вас лишние, то и хорошо.

Удачного отдыха, одним словом!