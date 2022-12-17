Как долго заемщикам, возможно, придется ждать снижения процентных ставок

После того, как Банк Канады повысил свою ставку на полпункта 7 декабря, ожидается, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Банк Англии и Европейский центральный банк последуют их примеру на этой неделе, повысив свои ставки на 50 базисных пунктов.

Это важная неделя для центральных банков.

После того, как Банк Канады повысил свою ставку на полпункта 7 декабря, ожидается, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Банк Англии и Европейский центральный банк последуют их примеру на этой неделе, повысив свои ставки на 50 базисных пунктов.

Похоже, сейчас самое подходящее время подвести итоги того, где мы находимся в самом агрессивном цикле ужесточения денежно-кредитной политики за последнее поколение.

В недавней заметке, озаглавленной “Пройдя пик”, Джош NYE, старший экономист RBC, предсказывает, что “пиковые ставки политики в поле зрения”.

Он считает, что Банк Канады первым сделает паузу в январе, и что ФРС, Банк Англии и ЕЦБ на этой неделе подадут сигнал о том, что их повышение ставок подходит к концу. РБК не видит, чтобы какой-либо из этих центральных банков повышал ставки после первого квартала 2023 года.

Но что происходит, когда? Теперь вопрос переключился с “сколько” на “как долго”?

Федералы уже заявили, что им необходимо будет сохранить свою ставку “на ограничительном уровне в течение некоторого времени”, сказал NYE, но Банк Канады предоставил меньше указаний.

Несмотря на то, что ожидается, что Канада впадет в рецессию в первой половине 2023 года, “избыточный спрос и инфляция выше целевого уровня не позволят Банку Англии реагировать на это замедление так быстро, как это было в прошлых циклах”, – сказал он.

RBC ожидает, что Банк Канады сохранит свою ставку на уровне 4,25 процента в течение 2023 года, прежде чем снизить ее на 50 базисных пунктов в первом квартале 2024 года. По прогнозам, к концу этого года этот показатель снизится до трех процентов.

Другие видят, что облегчение наступает раньше. Экономисты Desjardins прогнозируют, что Банк Канады сократит ставку до 3,75 процента к четвертому кварталу 2023 года, а к концу 2024 года она снизится до 2,5 процента.

Конечно, все это зависит от инфляции.

Во всем мире инфляция начинает снижаться со своих многолетних максимумов. Цены на нефть упали до годового минимума на фоне опасений, что приближается замедление темпов роста, и это поможет снизить общую инфляцию. В Канаде ежемесячные показатели инфляции начали замедляться, при этом основные показатели опустились ниже 4 процентов в годовом исчислении, сказал Nye.

Но возвращение к целевому показателю в один-три процента будет медленным процессом, сказал он, и RBC не ожидает, что это произойдет до 2024 года.

Как напомнил нам вчера Банк Канады, ни в чем нельзя быть уверенным.

Выступая перед лидерами бизнеса в Ванкувере, губернатор Тифф Маклем сказал, что все еще существует риск того, что высокая инфляция потребует “гораздо более высоких” ставок.

Где бы мы ни оказались, путешествие будет тяжелым для канадского доллара, прогнозирует RBC. Он считает, что канадский доллар упадет до 71 цента США в первом квартале 2023 года, прежде чем восстановит некоторые позиции и завершит год на уровне 73,5.

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