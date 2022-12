Откуда взялось слово winter?

Можно сказать без труда, когда наступает зима в тех частях света, которые чувствуют полную силу всех четырех времен года.

Можно сказать без труда, когда наступает зима в тех частях света, которые чувствуют полную силу всех четырех времен года. Все листья с деревьев уже опали, холодный воздух щиплет лицо, и люди не выходят из дома без зимних шапок (и горы тоже надевают зимние снежные шапки).

В Северном полушарии зима приходится на декабрь, январь и февраль, а в Южном − на июнь, июль и август. Однако независимо от того, когда наступает зима, она всегда на английском называется одинаково. И все же, если вы посмотрите на то, откуда взялось это слово, то поймете, что оно не всегда хорошо передает того, что происходит в это время года.

Зима не только самая холодная часть года в снежных частях света, но и часто самая влажная. Это определяющая характеристика, которая отчасти и дала зиме ее название: слово winter впервые зафиксировано в древнеанглийском языке и связано с такими словами как wet и water. В германских и других индоевропейских языках winter, wet и water имеют много “родственников”. Долголетие слова − намек на его важность. Англосаксы определяли свой возраст по тому, сколько зим прошло.

Конечно, несмотря на название, зима не повсеместно самый влажный сезон. На самом деле в некоторых частях света это сезон засух.

В местах, близких к экватору, зима, весна, лето и осень не такие, как в других частях света. Вместо этого там могут быть дожди или засуха. В Индии дождливый сезон муссонов длится с июля по ноябрь, а во Флориде дожди идут с мая по октябрь.

Так что, у самого названия winter может быть история происхождения, которая предполагает время года с высокой влажностью, но иногда верно и обратное.

Времена года основаны на четырех небесных явлениях: двух равноденствиях и двух солнцестояниях. Зима начинается с солнцестояния.

Зимнее солнцестояние − это когда Солнце находится в самой южной точке от экватора Земли. Точная дата варьируется, но в день зимнего солнцестояния, как правило, приходится на 22 декабря. Этот день, который астрономически является первым днем зимы, также является самым коротким днем в году.

С астрологической точки зрения зима заканчивается, как только начинается весна. Эта дата приходится примерно на 21 марта во время весеннего равноденствия, которое также называют мартовским равноденствием.

Конечно, если вы смотрите из окна на снежную бурю 16 декабря, то, безусловно, можете ощутить зиму еще до того, как наступит и пройдет зимнее солнцестояние. С другой стороны, теплый и солнечный день в начале марта определенно не похож на зиму, несмотря на то, что весеннее равноденствие еще только ожидается.

Слово winter не всегда должно относиться ко самому времени года. Его можно использовать как прилагательное для обозначения холодной погоды в любое время года, например “a touch of winter in northern Florida”. Он также может быть использован для подсчета возраста подобно тому, как англосаксы использовали зиму, как в “a man of 60 winters”.

Также можно использовать winter как глагол to winter (зимовать), что означает провести это время года в другом месте. Обычно этот глагол используется, когда речь идет о том, чтобы провести холодные месяцы в месте с более приятной погодой, чем то, которое вы покидаете.

Слово winter также может быть использовано для обозначения конца чего-либо или для периода упадка, инертности, уныния или невзгод.

