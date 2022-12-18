Каково будет полное воздействие повышения ставок центральным банком?

По словам Беа Бруске, президента Канадского конгресса труда, после очередного повышения ставки на прошлой неделе Банк Канады должен принять во внимание влияние текущей фискальной ситуации на потребителей в сочетании с рисками надвигающегося экономического спада.

По словам Беа Бруске, президента Канадского конгресса труда, после очередного повышения ставки на прошлой неделе Банк Канады должен принять во внимание влияние текущей фискальной ситуации на потребителей в сочетании с рисками надвигающегося экономического спада.

“Когда мы сталкиваемся с рецессией, мы знаем, что работники теряют работу, и для работников, которым в данный момент достаточно трудно сводить концы с концами, это ужасное положение”, – сказал Бруске в недавнем интервью BNN Bloomberg. “Существует реальная озабоченность по поводу того, что работники действительно могут выполнять свои финансовые обязательства”.

Бруске сказал, что Канадский конгресс лейбористов надеется на мораторий на повышение ставок в 2023 году, поскольку более высокие ставки по займам становятся все более неприемлемыми в финансовой системе, характеризующейся растущей стоимостью жизни.

Джим Стэнфорд, экономист и директор Центра будущей работы, сказал, что, вопреки заявлениям центрального банка, рынок труда не является основным фактором инфляции. Скорее всего, рост цен на такие сырьевые товары, как нефть и газ, в значительной степени обусловлен этой тенденцией.

“Я не думаю, что банк действительно верит, что заработная плата является источником проблемы здесь, они просто создают повествование, чтобы подготовить канадцев к страданиям, чтобы исправить инфляцию, которую они не вызывали”, – сказал Стэнфорд BNN Bloomberg. “Работники являются побочными жертвами этой стратегии”.

В отход от своих агрессивных заявлений ранее в 2022 году Банк Англии заявил, что его стратегия формулирования политики в следующем году будет более “зависимой от данных”, хотя он также будет готов использовать “решительные” стратегии, если возникнет необходимость.

“Несмотря на признаки того, что более жесткая денежно-кредитная политика работает, наша экономика по-прежнему испытывает избыточный спрос”, – заявила заместитель управляющего Шарон Козицки. “Перегретый спрос на некоторые услуги, такие как отели и рестораны, продолжает приводить к росту цен. Тем не менее, ранние признаки показывают, что краткосрочный импульс инфляции меняется, а трехмесячные темпы изменений снижаются”.

Козицки добавил, что центральный банк сейчас переходит от того, насколько повышать процентные ставки, к тому, нужно ли вообще повышать ставки в дальнейшем.

“Мы будем рассматривать вопрос о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки, чтобы восстановить баланс спроса и предложения и вернуть инфляцию к целевому показателю”, – сказал Козицки. “Мы также продолжаем оценивать, насколько ужесточение денежно-кредитной политики способствует замедлению спроса, как решаются проблемы с предложением и как реагируют инфляция и инфляционные ожидания”.

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