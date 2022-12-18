Экологи сомневаются в заявлении Amazon о сокращении использования пластика

Количество пластиковых отходов из упаковок Amazon в прошлом году выросло на 18%, сообщает 16 декабря The Japan Times, со ссылкой на отчет экологической группы Oceana.

Количество пластиковых отходов из упаковок Amazon в прошлом году выросло на 18%, сообщает 16 декабря The Japan Times, со ссылкой на отчет экологической группы Oceana.

В то же время в Amazon заявляют, что компания сократила использование одноразового пластика в своей сети.

Согласно оценкам Oceana, опубликованным в четверг, объем пластиковых отходов Amazon подскочил с 599 миллионов фунтов в 2020 году до 709 миллионов фунтов в прошлом году — составив объем, которым в виде воздушных пузырьков из упаковки можно обмотать планету более 800 раз.

В течение многих лет экологическая организация настаивала на том, чтобы компания публиковала больше данных о своем пластиковом следе и взяла на себя обязательство уменьшить любое вредное воздействие на окружающую среду, которое может быть вызвано этим. За последние два года эта идея дважды выносилась на голосование на ежегодных собраниях акционеров Amazon. Последнее голосование, состоявшееся в мае, получило поддержку 48% акционеров.

Но гигант электронной коммерции сопротивлялся призывам публиковать больше данных до минувшего вторника, когда он сообщил в своем блоге, что в прошлом году он использовал 97 222 метрических тонны (более 214 миллионов фунтов) одноразового пластика для доставки заказов клиентам. Amazon также сообщила, что ей удалось снизить средний вес пластика в партии более чем на 7%, но не сообщила, увеличилось ли общее количество пластика в период с 2020 по 2021 год, когда наблюдался бум продаж из-за пандемии.

Мэтт Литтлджон, старший вице-президент Oceana по стратегическим инициативам, сказал, что «хорошо, что Amazon опубликовала некоторые данные, но опубликованные цифры не раскрывают всей картины».

Общие данные компании включают пластик, используемый при поставках, которые Amazon осуществляет через свои склады и другие подразделения своего бизнеса, такие как Whole Foods и Amazon Fresh. Но при этом не учитывается тот пластик, что используется сторонними продавцами, продающими свои товары через Amazon, но не пользуются услугами компании по доставке товаров.

Представитель Amazon Сайге Колпак отказался сообщить, сколько из почти 2 миллионов продавцов, которые продают на Amazon, пользуются услугами компании по выполнению заказов.

Компания также заявила, что предлагает стимулы для того, чтобы сторонние продавцы отправляли товары покупателям в оригинальной упаковке производителя, а не использовали дополнительную упаковку.