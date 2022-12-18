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Маск пригрозил сделать «контрольный выстрел» в Twitter

Виктория Христова Дек 18, 2022 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Маск пригрозил сделать «контрольный выстрел» в Twitter отключены 22 Просмотров

Сделать «контрольный выстрел» в деле с блокированием некоторых журналистов в социальной сети Twitter пообещал ее владелец предприниматель Илон Маск

Сделать «контрольный выстрел» в деле с блокированием некоторых журналистов в социальной сети Twitter пообещал ее владелец предприниматель Илон Маск 16 декабря на своей странице там же. «Дамы и господа, в скором времени контрольный выстрел», — предупредил он читателей. Несколько ранее бизнесмен объяснил причину блокировки нескольких журналистов в своей соцсети. «Критиковать меня круглые сутки — это нормально, но вывешивать информацию о моем местонахождении в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет», — отметил Маск.

The New York Times 15 декабря сообщила, что руководство соцсети Twitter приостановило действие учетных записей нескольких журналистов ведущих американских СМИ. Аккаунт одного из журналистов газеты также оказался заблокирован. Илон Маск в комментарии к посту одного из пользователей Twitter пояснил, что блокировка произошла из-за публикации журналистами персональных данных без согласия человека. Предприниматель подчеркнул, что к журналистам применяются те же правила по требованию согласия человека на публикацию персональной или конфиденциальной информации, что и ко всем остальным пользователям.

Беспокойство о возможном распространении «ненависти и дезинформации» в социальной сети Twitter, после роспуска компанией совета доверия и безопасности, выразил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 13 декабря на пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналистов о роспуске совета, выполняющего цензуру в Twitter, Дюжаррик от лица ООН выразил беспокойство по этому поводу, предположив, что теперь данные соцсети могут стать «средой распространения ненависти и дезинформации».

Он добавил: «компании, занимающиеся социальными сетями, должны сделать так, чтобы этого не произошло».

 

 

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