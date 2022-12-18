Глинтвейн: все, что нужно знать о самом зимнем напитке

Зима — лучшее время для глинтвейна. Глоток горячего винного коктейля согреет, расслабит и поднимет настроение. Его можно пить в гордом одиночестве за интересной книгой, но лучше — в кругу друзей за приятной беседой.

Зима — лучшее время для глинтвейна. Глоток горячего винного коктейля согреет, расслабит и поднимет настроение. Его можно пить в гордом одиночестве за интересной книгой, но лучше — в кругу друзей за приятной беседой. Состав напитка простейший, но он дает огромный простор для экспериментов с сочетаниями различных ингредиентов. Сегодня поговорим о «пылающем вине». Как сделать глинтвейн на собственной кухне? Глинтвейн — подогретое до определенной температуры вино, соединенное с пряностями, специями и фруктами. Кажется, все просто, но процесс приготовления коктейля таит в себе множество нюансов. В зависимости от конкретной рецептуры, напиток может успокаивать или, наоборот, тонизировать. Его часто используют как средство профилактики простудных заболеваний. А еще это непременный атрибут католического рождества.

Считается, что о глинтвейне знали еще в Древнем Риме. Тогда пряностями и специями пытались «улучшать» домашнее вино не самого отменного качества. Таким же образом нерадивые продавцы «маскировали» немного прокисший алкоголь. Значительно позже рецепт глинтвейна перекочевал в страны Европы. В холодных областях вино стали разогревать, чтобы было приятнее пить его зимой. А в викторианской Англии напиток и вовсе был настоящим «хитом». Вряд ли можно обозначить классический рецепт глинтвейна. С течением веков он изменялся. И постепенно приобрел именно ту форму, которую мы сейчас знаем. Происхождение слова «глинтвейн» неоднозначно. Единого мнения историков по этому поводу нет. Считается, что название винного коктейля образовано или от немецкого «glühwein», или от польского «glintwajn». Оба слова означают «горячее вино». Каждая страна может похвастаться своим традиционным рецептом глинтвейна. Например, самым «сложным» по вкусу считается напиток из Германии — здесь его готовят с добавлением бренди, хереса или портвейна, а в качестве специй берут мускат, ваниль и кардамон. Во французском красном глинтвейне обязательно присутствуют коньяк и цитрусы. А британцы соединяют вино с лимонами, корицей и гвоздикой.

Но все существующие рецепты глинтвейна можно условно разделить на 2 категории — алкогольные и безалкогольные. С «градусными» напитками все понятно — в составе обязательно присутствует вино. В зависимости от используемого сорта алкоголя, готовят красный и белый глинтвейн. При нагревании вино дает разные вкусы, поэтому стоит попробовать оба этих вида. А безалкогольный глинтвейн — это горячий сок все с теми же специями и кусочками фруктов. Конечно, он не дает того особенного вкусового и ароматического букета, как при использовании вина, но тоже пользуется большой популярностью. В качестве основы, чтобы напиток был похож на «настоящий», используется вишневый сок. Для приготовления глинтвейна обычно берется сухое и полусухое вино — белое или красное. Есть рецепты и с игристым алкоголем в составе. В этом случае температура нагрева напитка не должна превышать 50 °С. Но все же именно сухое вино — лучшая «нейтральная» основа, которая после добавления ароматических и вкусовых ингредиентов с дальнейшим подогревом раскрывает свой потенциал. В состав коктейля могут входить соки, мед, сиропы. Напиток получается довольно сладким. Поэтому нет никакого смысла брать крепленые вина с высоким содержанием сахара. К тому же, при высоких температурах они могут дать очень неприятный аромат.

В целом, для глинтвейна не рекомендуется использовать вина с богатым букетом и послевкусием. Пряности и фрукты все равно «заглушат» основу. Лучше отдать предпочтение «среднестатистическому» вину с невысоким ценником. Считается, что глинтвейн — именно тот случай, когда «лучше меньше, чем больше». В состав коктейля рекомендуется вводить не более 5 видов пряностей. Большое разнообразие специй превратит изысканный напиток в пахучую жидкость с непонятным ароматом, которую и пить-то не захочется. Пусть в глинтвейне доминирует 1-2 ароматических ноты, а другие всего лишь деликатно оттеняют вкус вина. Выбор приправ для глинтвейна более чем широк. Практически в каждом рецепте присутствует корица и гвоздика — это классика. Не меньшего признания заслужила измельченная цедра цитрусовых — мандаринов, апельсинов и лимонов. Для приготовления горячего коктейля не очень подходят молотые приправы. Они растворятся в напитке и его потом трудно будет процедить, что сделает вино мутным. Куда лучше использовать пряности целыми бутонами, палочками или листьями. Насыщенный аромат алкогольному глинтвейну придают не только специи. В состав часто вводят кусочки ягод и фруктов — цитрусовые, малину, вишню, клубнику, яблоки, персики, ананас, чернику, смородину. Если свежих плодов под рукой нет, можно использовать сухофрукты — изюм, чернослив, инжир, курагу. Напиток прогревается, поэтому даже высушенные плоды отдадут свой вкус основе.

В продаже много сухого глинтвейна, который для приготовления необходимо только разбавить кипятком и дополнить небольшим количеством вина. Но как говорят специалисты, значительная доля подобной продукции — суррогат, который лишь отдаленно напоминает «настоящий» горячий коктейль. Стоит попробовать самостоятельно приготовить глинтвейн, учитывая, что рецепт и технология крайне просты. Обычно глинтвейн готовится на «один раз». Нежелательно потом охлаждать его и долго хранить в холодильнике — специи могут «испортить» вино. Поэтому придется предварительно рассчитать количество ингредиентов, чтобы не сварить слишком много коктейля.

Подготовим все фрукты — помоем и нарежем (тонкими дольками или кубиками).

В отдельной емкости соединим выбранные специи и зальем кипятком. Настаиваем 10-15 мин.

В металлическую емкость нужного размера переливаем вино. Если этого требует рецепт, сюда же добавляем другие виды алкоголя и перемешиваем.

Вино ставим на плиту — огонь должен быть минимальным или средним.

Напиток прогреваем примерно до 80 °С. Как только над поверхностью алкоголя начнет подниматься пар, и появятся первые пузырьки, емкость можно снимать с плиты.

В вино добавляем отвар пряностей. Тщательно перемешиваем. Оставляем настаиваться.

Когда напиток немного остынет, можно подсластить его медом, сиропом или патокой.

Если готовите глинтвейн с апельсином, его можно не процеживать. Дольки фруктов, плавающие в вине, станут оригинальной декорацией коктейля. Также при подаче в напиток можно опустить палочку корицы или звездочку бадьяна. А вишневый глинтвейн только выиграет во вкусе, если вы дополните его свежими ягодами. На вечеринках глинтвейн подают в изысканных высоких бокалах из толстого стекла, которые могут быть дополнены для удобства ручками. На природе горячий напиток удобно пить из обычной керамической или металлической кружки. А чтобы он быстро не остыл, можно взять с собой термос.

Глинтвейн особенно хорош тем, что не требует дополнительной подачи закусок. Но если планируется вечеринка, все же стоит задуматься о мини-фуршете. Что можно подать к горячему винному коктейлю:

крекер по типу галет или ореховое печенье;

сырное фондю;

нарезка соленых сыров;

несладкие вафли;

мясные пироги;

орехи.

Глинтвейн получается довольно сладким, поэтому его нежелательно дополнять приторными десертами. Во-первых, получается слишком калорийно, а во-вторых невкусно.