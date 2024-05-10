Наркоторговец, выдававший себя за учителя, пойман в Колумбии

Колумбийские власти арестовали в Колумбии беглого канадского наркоторговца, который скрывался 19 лет, выдавая себя за учителя английского языка.

Карман Тодт был арестован возле своего дома в городе Санта-Ана сотрудниками полиции, предупрежденными Международной организацией уголовной полиции (ICPO).

По данным Национальной полиции Колумбии, 65-летний мужчина начал торговать наркотиками в 1997 году, когда ему было 39 лет. В том же году Тодд был арестован по обвинению в торговле наркотиками и в 1998 году приговорен к 15 годам лишения свободы.

Благодаря хорошему поведению канадский суд в 2005 году предоставил ему условно-досрочное освобождение после семи лет заключения.

Из Канады Тодд бежал в Панаму, где его связи с наркоторговцами привели его через границу в Колумбию.

В конце концов он поселился в Санта-Ане. Тодд редко покидал свой дом и вел там онлайновые курсы английского языка.

Полиция заявила, что “учитывая, что этот гражданин редко покидал свой дом, арест был успешным благодаря бдительности и международному сотрудничеству с Королевской канадской конной полицией с использованием новейших технологий”.

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