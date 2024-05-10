Многолетний специалист по погоде Лори Грэм объявила, что покидает CTV Montreal

Ведущая программы CTV News “Солнечный лучик Монреаля” Лори Грэм покидает радиостанцию после более чем 25 лет работы. Давний специалист по погоде объявила во вторник, что она прощается со своей семьей на CTV, чтобы уделять больше времени общине, в частности, своей религиозной общине на Южном побережье. Ее последний день в эфире – 30 мая.

Хотя Грэм известна своей работой на CTV, она начала работать в сфере СМИ в CJAD 800 после того, как радиостанция наняла ее, когда она училась на втором курсе радиожурналистики в Университете Конкордия. После окончания учебы она продолжила работать репортером новостей и диктором выпусков новостей. Она перешла на телевидение после того, как CTV наняло ее для освещения погоды во время печально известного ледяного шторма 1998 года, который она называет “крещением льдом”.

За время своей карьеры телеведущей она уже давно стала известной, особенно в качестве соведущей телемарафона звезд CTV News Montreal по сбору средств на педиатрические исследования. Одними из ее самых ярких выступлений на телевидении были: когда она в прямом эфире рассказывала о погоде, спускаясь по канату с небоскреба в центре Монреаля, и когда она вела прямой эфир, участвуя в конкурсе Ice Bucket Challenge для ALS.

Еще одним запоминающимся моментом для нее стало участие в программе “Погода для знаменитостей”, когда она выступала с программой “Вечерняя погода” вместе с такими известными людьми, как П.К. Суббан, Энтони Кальвилло, Шугар Сэмми, Эжени Бушар и тогдашним мэром Дени Кодерром. Грэм, родившаяся и выросшая на Западном острове Монреаля, говорит, что она гордится тем, что работает на телеканале, на котором выросла, и тем, что на протяжении многих лет приносит пользу своему сообществу.

Она была организатором и ведущей бесчисленных местных мероприятий по сбору средств и благотворительных организаций, а также почетным президентом ежегодной акции Канадского онкологического общества “Эстафета на всю жизнь”. Она также принимала активное участие в мероприятиях в пользу больницы Шрайнерс, медицинского центра университета Макгилла, больницы общего профиля Лейкшор, фонда “Желание детей”, благотворительных организаций “Дом Рональда Макдональда”, “Девочки за исцеление” и “Телефон помощи детям” и других.

В своей карьере она также вела прайм-тайм национального утреннего шоу выходного дня на канале CTV “Доброе утро, Канада” и на протяжении многих лет рассказывала о погоде в национальных утренних передачах телеканала, включая Canada AM и Your Morning. Значительный вклад Грэм в работу CTV News Montreal будет отмечен в дни, предшествующие ее заключительному эфиру.

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