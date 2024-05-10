Microsoft разрабатывает секретный генеративный ИИ для спецслужб США – полностью изолирован от интернета

Компания Microsoft представила генеративную модель искусственного интеллекта, разработанную для спецслужб США на суперкомпьютере, полностью изолированном от Интернета. Малдер и Скалли смогут безопасно использовать новейшие технологии для анализа сверхсекретной информации.

По словам представителя Microsoft, это первый случай, когда большая генеративная модель ИИ на основе языка GPT-4 была полностью изолирована от Интернета Большинство подобных моделей, включая ChatGPT от OpenAI, полагаются на облачные сервисы для обучения и обнаружения паттернов. Но Microsoft хотела предоставить спецслужбам США “действительно безопасную систему”.

В целом спецслужбы обращаются к генеративному ИИ, чтобы помочь им анализировать быстро растущий с каждым днем объем секретной информации, но им нужно соизмерять привлекательность крупномасштабных языковых моделей с риском утечек и взлома В прошлом году ЦРУ запустило такие сервисы, как ChatGPT, для работы с несекретными документами, но спецслужбам нужно работать с более чувствительными данными. ЦРУ запустило такие сервисы, как ChatGPT, в прошлом году для обработки несекретных документов, но спецслужбам необходимо работать с более секретными данными.

Сейчас идет гонка за внедрением генеративного ИИ в разведку, – говорит Шитал Патель, помощник директора Центра транснациональных технологических миссий ЦРУ. – Та страна, которая первой применит генеративный ИИ, выиграет эту гонку. И я надеюсь, что это будем мы”.

Microsoft потратила 18 месяцев на разработку и внедрение системы, в том числе на модернизацию существующего суперкомпьютера в Айове. Представленная модель GPT4 статична и может только анализировать информацию, но не учиться на ее основе. Таким образом, правительство может поддерживать модель в “чистом” состоянии и предотвращать утечку конфиденциальной информации. Предполагается, что доступ к системе получат около 10 000 чиновников со специальными разрешениями.

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