В Монреале прошло шествие Бессмертного Полка

9 мая- величайший день в истории. И величайший для всех нас – День Победы! День, когда мир освободился от нашествия фашистской чумы и вновь вздохнул свободно. Мир, который спасли наши с вами предки в том числе. И этот праздник живет в наших душах и сердцах как знак благодарности за мирную жизнь, за беззаботное детство, за спокойствие нашего бытия!

И этот праздник – гордость! Гордость за причастность наших предков к этому великому событию!

Более 1,5 тыс. человек приняли участие в международной акции “Бессмертный полк”, которая в День Победы состоялась в центре Монреаля после вынужденного пятилетнего перерыва. Огромное количество людей, с флагами, штендерами, шарами пришли в центр города, чтобы сформировать огромный, яркий, красивый и практически бесконечный Бессмертный полк.

Шествие предваряла небольшая официальная часть с участием представителей Генерального консульства России в Монреале и почетных ветеранов. После этого, под песни военных лет, колонна двинулась по маршруту!Она растянулась на сотни метров. Люди шли, подпевая песни, поздравляя друг друга с праздником, размахивая флагами. И это праздничное и очень возвышенное настроение передавалось всем вокруг. наше издание обеспечивало музыкальное сопровождение по ходу движения колонны.

В колонне пронесли флаги всех 15-ти союзных республик, всех тех, чьи солдаты встали на защиту своей страны. Во время проведения акции над центральной частью мегаполиса летал самолет с гигантским баннером, на котором изображена георгиевская лента и поздравление с Днем Победы. Ширина полотна 3 метра, а длина – 75 метров. 60% его поверхности занято георгиевской лентой, а на оставшейся части по-английски написано 9 May 1945.

По окончании шествия начался праздничный и традиционный автопробег, посвященный Великой Победе! Организаторы выражают огромную благодарность полиции за слаженные действия по обеспечению охраны мероприятия! До встречи в следующем, юбилейном году Победы!

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