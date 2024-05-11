KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Мюзикл «Между нами лето». Премьера!

Лето, закат 1990-х. Саша вместе с родителями проводит отпуск в санатории. Там юноша получает главную роль в музыкальном спектакле. Его партнершей становится Полина, известная звезда мюзиклов и местная красавица. Парень влюбляется в девушку и стремится завоевать ее сердце. Однако он еще не догадывается, что директор санатория, Миша, готов на всё, чтобы Полина осталась с ним.

Видеотека START – Фильм «Онегин». Премьера!

Выдающаяся роль Виктора Добронравова, перенесенная с театральных подмостков на большой экран. Евгений Онегин – аристократ, пресытившийся светской жизнью Петербурга, погруженный в свои размышления и уставший от бесконечной суеты. Визит к больному дяде дает ему возможность уйти от городской суеты и провести время в уединении на даче. Его одиночество нарушает появление молодого соседа, Владимира Ленского, который недавно вернулся из-за границы и убеждает Евгения покинуть свое затворничество, познакомив его с робкой, но умной Татьяной. Это знакомство станет самым важным событием в жизни героя – и его крупной ошибкой…

Видеотека Premier – Комедия «Адам и Ева». Премьера!

В один летний день вся живущая в Москве общественность, вместе с птицами и животными, внезапно исчезла. Предположительно, на Земле остались лишь Марина и Виктор, но между ними нет взаимной симпатии. Перед этой парой встают как бытовые, так и философские вопросы, а надежда обнаружить других людей заставляет их отправиться вместе на Урал.

Видеотека START – Мультфильм «Храбрая принцесса»

Вачаган, молодой монарх небольшого королевства, решает вступить в брак. Он не ищет просто кого-то, а идеальную жену: красивую, умную, верную и добрую. Судьба сводит его с дочерью пастуха, Анаит, которая соглашается выйти за царя, хотя и с одним условием. Но их любовь омрачается угрозой со стороны тех, кто жаждет свергнуть Вачагана с трона и установить власть Темных сил.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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