Представители реконструкторов 191-й стрелковой дивизии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Торонто (Канада) с Днем Победы. Реакционеры посетили их дома в парадной форме.

Среди поздравленных были Вячеслав Николаевич Волков, Августо Бенцианович Вифнин, Екатерина Борисовна Пикус и Анна Николаевна Баруля – многолетние члены Канадского совета ветеранов. Об этом корреспонденту “Родины” рассказал подчиненный офицер роты Сергей Еремеев. Ветераны Великой Отечественной войны были награждены в этот праздник.

Канадские реконструкторы всегда чествуют местных ветеранов в День Победы, несмотря на политическую ситуацию. Они также регулярно устраивают различные выставки и участвуют в массовых мероприятиях. Энтузиасты также покупают награды ветеранов войны на аукционах в Канаде и по их номерам находят своих родственников в России. Затем они отправляют им медали и ордена.

Сергей Еремеев добавил, что целью реставрационной компании является изучение истории, боевых путей, состава и вооружения 191-й стрелковой дивизии. 191-я стрелковая дивизия начала боевые действия под Нарвой и Кингисеппом. Она обороняла Ораниенбаумский плацдарм, Ленинград и Тихвин.

За освобождение Тихвина в 1941 году она была награждена орденом Красного Знамени и удостоена звания “Краснознаменная”. Освобождал Прибалтику и Польшу, участвовал в Берлинской кампании по завершению войны в Германии.

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