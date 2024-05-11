Канада оштрафовала Binance почти на 5 миллионов долларов

Агентство Reuters сообщило, что канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало криптовалютную биржу Binance на 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов США) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма.

Binance не была зарегистрирована в Канаде как оффшорная компания, предоставляющая финансовые услуги. Компания также не сообщила о получении 5 900 транзакций с виртуальной валютой на сумму более C$10 000 ($7,3 млн) в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Криптобиржа прекратила свою деятельность в Канаде в прошлом году в связи с изменениями в канадском криптовалютном законодательстве, включая требования к регистрации и ограничения для инвесторов.

Федеральный окружной судья Ричард Джонс установил, что криптовалютная биржа знала о том, что к ней применимо законодательство США, но приняла “преднамеренное решение” не соблюдать его. Соглашение также включало пятилетний аудит деятельности Binance.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку в ноябре 2023 года. Чжао возглавлял криптовалютную биржу с момента ее основания в 2017 году. По этому делу он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Обвинение просило для него три года тюрьмы.

Как заявило Министерство юстиции США, Binance предоставляет услуги клиентам из стран, находящихся под санкциями, террористическим организациям и наркоторговцам, что является нарушением американского законодательства.

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