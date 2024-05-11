Канадские ученые выяснили, что элитные бегуны живут дольше благодаря тренировкам

Исследование, проведенное канадскими и австралийскими учеными, показало, что профессиональные бегуны 1950-1970-х годов, которые могли пробежать милю за четыре минуты, жили в среднем на пять лет дольше, чем среднестатистический человек.

Это опровергает идею о том, что чрезмерно высокая физическая активность вредит здоровью: Исследование 2018 года подтвердило, что спортсмены, пробегавшие милю менее чем за четыре минуты, жили на 12 лет дольше, причем дольше всех – спортсмены 1960-х годов.

Ранее считалось, что слишком высокая физическая активность негативно влияет на продолжительность жизни. Учитывая это, наша команда тщательно проанализировала список из 1 759 спортсменов, которые на июнь 2023 года могли пробежать 1,5 км менее чем за четыре минуты.

Это можно объяснить общим улучшением здравоохранения и борьбы с болезнями в то время. Исследование также показало, что не все преимущества активного образа жизни можно объяснить только этим. Возможно, спортсмены имеют лучшие генетические предпосылки для долголетия.

Результаты этих исследований, опубликованные в British Journal of Sports Medicine, подтверждают, что регулярная физическая активность ведет к долголетию.

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