Инъекции ботокса позволяют выявить триггерные зоны мигрени

Ученые из Центра здоровья Университета Макгилла в Монреале провели исследование и выяснили, что диагностические инъекции ботокса имеют высокую положительную прогностическую ценность при выявлении триггерных зон мигрени.

Результаты показали, что точность положительного прогноза составила 89,5 %, когда ботокс использовался в качестве диагностической модели мигрени.

Исследователи проверили диагностическую способность ботокса, проведя анализ чувствительности у 40 пациентов, которым вводили ботокс для выявления триггерных зон мигрени, а затем проводили хирургическую декомпрессию пораженных периферических нервов.

Они обнаружили, что пациенты, получившие успешные инъекции ботокса (определяемые как улучшение индекса мигрени на ≥50 % после инъекции), имели значительно более высокие средние показатели снижения интенсивности и частоты мигрени и инактивации индекса мигрени после операции.

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