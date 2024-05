vollelektrischer RIZON Truck e18M vor dem RIZON Headquarter in Kalifornien, USA battery-electrick RIZON truck e18M in front of RIZON Headquarters in California, USA

Новый бренд электрических грузовиков представлен в Канаде













Rizon, новый бренд полностью электрических грузовиков компании Daimler Trucks, объявил о выходе на канадский рынок. Предварительные заказы для канадских клиентов начнутся в июне 2024 года. Дебют среднетоннажного грузовика Rizon в США состоялся на выставке ACT Expo 2023 в Анахайме, штат Калифорния, и теперь он представлен на американских дорогах широкому кругу клиентов. Канадским перевозчикам предлагается четыре варианта исполнения: e16L, e16M, e18L и e18M, с полной массой от 7 255 кг до 8 550 кг. На одной зарядке эти автомобили могут проехать до 257 км (для модели L с тремя блоками батарей) или до 177 км (для модели M с двумя блоками батарей). Автомобили оснащены электрическим отбором мощности (ePTO), что позволяет использовать специализированное оборудование. Грузовики Rizon оснащены передовыми системами пассивной и активной безопасности от Daimler Trucks, такими как Active Brake Assist и Active Side Protection Assist. Автомобили могут заряжаться двумя способами: зарядка переменным током через разъем J1772 или быстрая зарядка постоянным током через разъем CCS1. Важным аспектом эксплуатации электромобилей в Канаде является их работа в холодную погоду. Грузовики Rizon оснащены функцией предварительной зарядки, которая использует энергию от сети, чтобы довести батарею до идеальной температуры перед запуском. Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

