Стоматологический факультет университета Макгилла сотрудничает с Welcome Hall

Медицинский факультет Университета Макгилла сотрудничает с миссией Welcome Hall, чтобы помочь в предоставлении бесплатной стоматологической помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

Стоматологическая помощь занимает одно из первых мест в списке приоритетов для многих людей, испытывающих финансовые трудности.

“Есть бездомные бедняки. Есть бедняки с очень низкими доходами. И, наконец, есть средний класс, которому трудно платить за стоматологическую помощь”, – сказал Сэм Уоттс, исполнительный директор миссии Welcome Hall.

Стоматологи, студенты и профессора стоматологического факультета университета Макгилла будут оказывать стоматологическую помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

“Я полагаю, что это первая постоянная выездная клиника в Монреале и даже в Квебеке”, – сказал стоматолог-волонтер доктор Пол Свит. “Поэтому, когда появилась возможность принять участие в этом проекте, я ухватился за нее”.

Клиника существует уже более десяти лет, но это всегда была не очень востребована. Поскольку в последнее время потребности в Welcome Hall резко возросли, миссия решила перевести ее на постоянную работу.

Каждый врач будет работать в паре с четырьмя студентами-стоматологами-медиками, которые будут оказывать услуги пять дней в неделю.

“Это привело нас к тому, что сегодня вместо трех кресел или трех операторов у нас теперь шесть”, – сказал Уоттс. “У нас более современное оборудование, все обновляется, и спектр услуг будет относительно широким”.

Наша цель – здоровье полости рта, – сказал Свит.

“Мы стараемся ограничить сферу применения основными видами лечения, ничего дополнительного”, – сказал он. “Поэтому мы сосредоточены на профилактическом уходе, чистящих средствах и тому подобном.”

Миссия Welcome Hall заявила, что в ее долгосрочный план входит предоставление аналогичных услуг, таких как услуги психологов, опять же с помощью университетов, желающих помочь своему сообществу.

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