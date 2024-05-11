Стоматологический факультет университета Макгилла сотрудничает с Welcome Hall

Стоматологическая помощь занимает одно из первых мест в списке приоритетов для многих людей, испытывающих финансовые трудности.
“Есть бездомные бедняки. Есть бедняки с очень низкими доходами. И, наконец, есть средний класс, которому трудно платить за стоматологическую помощь”, – сказал Сэм Уоттс, исполнительный директор миссии Welcome Hall.
Стоматологи, студенты и профессора стоматологического факультета университета Макгилла будут оказывать стоматологическую помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.
“Я полагаю, что это первая постоянная выездная клиника в Монреале и даже в Квебеке”, – сказал стоматолог-волонтер доктор Пол Свит. “Поэтому, когда появилась возможность принять участие в этом проекте, я ухватился за нее”.
Клиника существует уже более десяти лет, но это всегда была не очень востребована. Поскольку в последнее время потребности в Welcome Hall резко возросли, миссия решила перевести ее на постоянную работу.
Каждый врач будет работать в паре с четырьмя студентами-стоматологами-медиками, которые будут оказывать услуги пять дней в неделю.
“Это привело нас к тому, что сегодня вместо трех кресел или трех операторов у нас теперь шесть”, – сказал Уоттс. “У нас более современное оборудование, все обновляется, и спектр услуг будет относительно широким”.
Наша цель – здоровье полости рта, – сказал Свит.
“Мы стараемся ограничить сферу применения основными видами лечения, ничего дополнительного”, – сказал он. “Поэтому мы сосредоточены на профилактическом уходе, чистящих средствах и тому подобном.”
Миссия Welcome Hall заявила, что в ее долгосрочный план входит предоставление аналогичных услуг, таких как услуги психологов, опять же с помощью университетов, желающих помочь своему сообществу.
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