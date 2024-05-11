Древние руины в Иерусалиме могут подтвердить библейскую достоверность

Древние руины могут подтвердить библейскую достоверность: часть древней иерусалимской стены подтверждает библейские истории, утверждают археологи. По словам специалистов, эта часть стены имеет более давнюю историю, чем считалось ранее. Эта стена находится в Городе Давида, где был построен первоначальный Иерусалим.

Научные открытия раскрыли правду о том, где находится древний Иерусалим, опровергнув мнение экспертов и подтвердив библейский рассказ, пишет Daily Mail. Ранее эксперты считали, что часть стены в центре города построил Езекия, царь Иудеи в VII и VIII веках до нашей эры. Считалось, что он видел, как соседнее Израильское царство на севере было разрушено Ассирийской империей, и построил стену, чтобы защитить себя от захватчиков. Однако после почти десятилетнего исследования выяснилось, что часть стены была построена его прадедом Осией после сильного землетрясения.

Стена находится в Городе Давида, историческом месте, где, согласно Библии, был основан первоначальный город Иерусалим, сообщает Daily Mail.

Джо Узиэль из Управления древностей Израиля (IAA) сказал. В течение десятилетий считалось, что стена была построена Езекией, королем Иудеи. Однако теперь становится ясно, что она относится к временам царя Осии, о чем говорится в Библии”. Многие ученые считали, что стена была построена Езекией для защиты Иерусалима во время ассирийской осады, когда он восстал против ассирийского царя Сеннахериба. Теперь ясно, что стена на восточном конце, в районе города Давида, была построена раньше, сразу после великого землетрясения в Иерусалиме”.

Ветхий Завет описывает это строительство во втором томе Хроник, отмечает Daily Mail. Там говорится: “Осия построил башни у угловых ворот Иерусалима, у ворот долины и по углам стены, и укрепил стену”.

Ветхозаветная книга пророка Амоса датирует это “двумя годами до землетрясения, когда Осия был царем Иуды”.

В исследовании, являющемся частью совместного проекта IAA, Тель-Авивского университета и Научного института Вейцмана, для определения происхождения древней стены использовался анализ углерода-14.

Этот метод, известный также как радиоуглеродное датирование, использует распад радиоактивных изотопов углерода (14C) для датировки углеродсодержащих материалов.

По данным IAA, датирование по углероду в этот период ранее считалось “черной дырой” из-за колебаний концентрации изотопов в атмосфере того времени.

Однако, используя древние кольца деревьев из Европы, ученые смогли составить график колебаний от года к году.

Элизабетта Болетт из Института Вейцмана говорит: “Разрешение с-14 было очень низким – между 200 и 300 годами. Благодаря исследованиям, проведенным в городе Давид, мы смогли определить его менее чем за 10 лет”.

Ученые взяли образцы органических останков, найденных в ходе четырех различных раскопок в древнем центре Иерусалима, который иногда называют городом Давида. Среди них были виноградные косточки, семена финиковой пальмы и скелеты летучих мышей. Все эти артефакты были промыты и графитированы, а затем помещены в ускоритель частиц со скоростью 3000 км в секунду, чтобы отделить углерод-14 от других органических материалов. Затем был определен истинный возраст образцов путем измерения содержания углерода.

Юваль Гадот из Тель-Авивского университета говорит, что этот метод ускорил расширение города на запад на пять поколений. Он говорит: “До сих пор большинство ученых считали, что Иерусалим расширился на запад во время правления царя Езекии, ровно 2 700 лет назад. Ранее считалось, что город расширился за счет беженцев, прибывших из северного царства Израиля после ассирийского изгнания. Однако новые находки подтверждают мнение о том, что к IX веку до нашей эры Иерусалим уже увеличился в размерах и распространился в сторону горы Сион. Это было во время правления царя Иоаса, менее чем за 100 лет до изгнания ассирийцев”.

Исходя из этого, новое исследование показывает, что расширение Иерусалима было результатом роста населения и создания политических и экономических систем в Иудее.

Оно также показывает, что город был больше, чем считалось во времена Давида и Соломона.

В X веке до н. э., во времена Давида и Соломона, это исследование показывает, что города располагались в разных районах и были больше, чем считалось ранее. Мы можем идентифицировать конкретные здания и связать их с конкретными царями в библейском тексте”.

Иудейское царство просуществовало до 587 года до н. э., когда вавилоняне осадили столицу Иерусалим и разрушили ее вместе с храмом Соломона (часто называемым Первым храмом).

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