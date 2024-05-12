Продажи жилья выросли на 25% в апреле в Большом Монреале

Продажи жилья в столичном районе Монреаля подскочили на 25,5% в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), это третий месяц подряд, когда наблюдается значительный рост, в результате чего активность возвращается к уровням, сопоставимым с историческим средним показателем за это время года.

В нем говорится, что продажи жилой недвижимости в этом районе за месяц составили 4688 единиц по сравнению с 3734 в апреле 2023 года.

Лаваль-это сектор, в котором наблюдался наибольший рост на 35 %, за ним следуют Иль-де-Монреаль (27 %), Рив-Нор (26 %), Рив-сюр-сюр (23%), Сен-Жан-сюр-Ришелье (22 %) и Водрей-Суланж (13 %).

Средняя цена выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для всех типов недвижимости, что привело к росту цены дома на одну семью на 7% до 575 000 долларов в прошлом месяце.

За это время средняя цена plex выросла на 4% до 754 000 долларов, а цена кондоминиума выросла на 2,7% до 400 598 долларов.

По мнению директора Службы анализа рынка APCIQ Чарльза Бранта, прошлый месяц « подтверждает очень быстрое восстановление рынка » из-за двух факторов: « все более очевидных и неизбежных перспектив возврата к циклу снижения процентных ставок. и восстановление рынка”. роста цен, на который может указывать это снижение ставок” »

Количество зачисленных в апреле выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом и составило 18 932 человека, в то время как количество новых зачисленных увеличилось на 33,1% до 7099 человек.

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