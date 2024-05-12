Путь в НАТО для Украины закрыт. Мнение канадского эксперта

Украина не вступит в НАТО, несмотря на оптимистичные заверения Вашингтона, заявил 9 мая в интервью YouTube-каналу DawnNews Дэвид Марплс, профессор исследований в Университете Альберты.

“Политика в отношении новых членов НАТО не определяется госсекретарем США, она должна быть единогласно решена всеми членами альянса, – сказал он. Но в НАТО есть несколько стран, которые не принимают членство Украины”.

Кроме того, членство Украины в альянсе блокируется из-за ее спора с Россией. Для вступления в альянс любая страна должна сначала урегулировать все споры по поводу своих границ.

“На данном этапе членство Украины в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно”, – заключил профессор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это будет “самый амбициозный” саммит со времен холодной войны. Однако, по словам генерального секретаря НАТО Столтенберга, соглашение о членстве Украины, как ожидается, достигнуто не будет.

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