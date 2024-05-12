Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсорство родителей 2024 – на что НУЖНО обязательно обратить внимание если вы получили приглашение!

Наконец-то новости по спонсорству родителей! Но хорошие они только для тех, кто отправил заявку на лотерею в далеком 2020 году

Да-да, вы все правильно поняли, приглашать будут опять из раунда заполнивших заявки в 2020 году. Количество мест определено 35 700. Приглашения начнут отправлять с 21 мая и на протяжении 2 недель. Проверяйте электронную почту, особенно папку спам.

Из-за давности времени есть моменты, на которые нужно обратить особое внимание.

С момента заполнения заявки прошло почти 4 года, а это очень много!

В связи с этим аппликантов этого года ожидает множество подводных камней. Именно на них я хочу обратить ваше внимание.

Обычно, с момента заявки до момента приглашения проходит несколько месяцев и по этой причине нижеуказанных проблем почти никогда ранее не возникало. Но, мы живем во время перемен и нужно быть в курсе всех возможных неурядиц, ведь предупрежден – значит вооружен!

Вы подали на спонсорство родителей пока были на ПМЖ статусе, а сейчас у вас уже гражданство. То же самое касается ПР-карточек или/и паспортов. За эти четыре года многие продлили ПР-карты или продлили свои паспорта (соответственно поменяли). В момент подачи заявки вы указывали номера этих документов и когда вам приходит приглашения и вы подаете на ПМЖ для родителей вы должны обязательно прикладывать копии истекших документов вместе с новыми! За эти четыре года ваши родители развелись, хотя вы подавали запрос, когда они еще были вместе. Общее правило – теперь подается только главный заявитель (без разведенного супруга). Но, тут есть некоторые детали, которые желательно обсуждать со специалистом. Состав вашей семьи поменялся – например, у вас родились дети, вы женились или у ваших родителей родился ребенок (бывает и такое). В финансовый расчет берется нынешний состав семьи несмотря на то, что на момент заявки (2020 год) их еще не существовало. К тому же, в состав семьи входят даже те близкие родственники, которые в Канаду не едут (например, ваша мама едет в Канаду, ваш папа не хочет, с точки зрения финансовых обязательств состав спонсируемой семьи все равно 2 человека). Отдельный прикол (извините за сленг) происходит с супругами, которые разошлись, но развод еще не оформили, как со стороны спонсируемых родителей, так и со стороны спонсора. Если вы до сих пор не получили развод, ваш экс-супруг до сих пор считается вашим мужем с точки зрения спонсорства родителей . То есть он может помочь вам поднять ваш доход (чтобы спонсировать родителя), к тому же до сих пор входит в состав вашей семьи, если нам нужно знать общее количество человек для определения минимального финансового дохода для спонсирования. Но! Здесь есть интересные детали, которые могут поменять суть дела, по этой причине, если это ваша ситуация – обратитесь к специалисту. В пакете на спонсорство есть спонсор и его поручитель (супруг спонсора). За четыре года много воды утекло и часто поручитель появляется или наоборот исчезает. Если дохода спонсора не хватает – то помогает доход поручителя. Но что делать, если вы недавно развелись, то есть потеряли поручителя. В этом случае – идите к специалисту! Гражданские супруги, которые подписываются финансовым гарантом для спонсора, обязаны предоставить свою финансовую информацию за три года, даже если они вместе всего несколько месяцев. Кроме супругов (или гражданских супругов) НИКТО иной не имеет право выступать финансовым гарантом по спонсорству родителей. В этом правиле исключений нет. Если вашего дохода хватает, чтобы подать на спонсорство родителей, нет НИКАКОЙ надобности добавлять вашего супруга в качестве дополнительного гаранта, так как его присутствие только продлит рассмотрение пакета и офицер все равно вышлет потом запрос убрать гаранта, в котором нет необходимости. Вы можете добавить финансового гаранта на протяжении всего процесса спонсорства только в том случае, когда у вас увеличился состав семьи и, соответственно увеличились требования к доходу, который нужно было показать. На момент подачи заявки вы проживали в Квебеке, а потом переехали в федеральную Канаду или наоборот. Как будут рассматриваться финансовые обязательства? По общим правилам применяется та провинция, где спонсор будет проживать на момент отправления пакета. К тому же, если вы подавали на спонсорство пока жили в Квебеке, НО на момент приглашения живете в англоязычной Канаде, вам нужно показывать доход за три года. Если вы владелец/владелица бизнеса, доход вашего бизнеса НЕ является автоматически вашим доходом. Ваш доход, это то, что вы декларируете в ваших налоговых декларациях. Если у вас есть доход, который поступает из-за границы, его можно считать на спонсорство, только если он заявлен в ваших налоговых декларациях Один из родителей, к сожалению, умер, но даже в этом случае вы все равно можете сделать пакет на второго родителя. Если вам не хватает финансов, но есть исключительные гуманитарно-сострадательные причины, вы можете попросить министерство сделать исключение. НО! В этом случае обратитесь только к профессионалу, так как процесс исключительно сложный и нужно знать все детали.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

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