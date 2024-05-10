Новый скрининг-тест может улучшить выявление преэклампсии

Ученые из Университета Лаваля в Квебеке провели исследование, показавшее, что новый алгоритм скрининга преэклампсии, сочетающий в себе историю болезни матери, данные УЗИ и различные анализы крови на маркеры, позволяет лучше предсказать большинство случаев преэклампсии, которая возникает на ранних сроках беременности и все еще поддается профилактике.

Преэклампсия может быть опасна для жизни, если ее не лечить. Симптомы включают головную боль, изменения зрения и отеки рук, ног, лица и глаз матери, что может повлиять на здоровье ребенка.

Биологические механизмы, вызывающие преэклампсию, обычно запускаются на ранних сроках беременности (с 1 по 12 неделю), но большинство ранних симптомов преэклампсии не проявляются до 20-й недели.

При использовании модели скрининга Фонда фетальной медицины частота выявления преэклампсии у участниц на сроке от 11 до 13 недель беременности составила 63,1% для ранней преэклампсии (до 37 недель беременности) и 77,3% для ранней преэклампсии (до 34 недель беременности). Частота ложноположительных результатов составила 15,8%.

При использовании рекомендаций Американской коллегии акушеров-гинекологов, основанных на факторах риска, частота выявления ранней преэклампсии составила 61,5 %, а ранней эклампсии – 59,1 %, при этом частота ложноположительных результатов составила 34,3 %. Это более чем в два раза превышает показатель ложноположительных результатов в модели скрининга Фонда фетальной медицины.

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