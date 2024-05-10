Депутат-либерал называет свидетелей “полными придурками” в комитете по защите французов в Квебеке

Возмущенный комментариями двух свидетелей, выступающих в защиту французского языка в Квебеке, франко-онтарианский депутат-либерал Фрэнсис Друэн ясно дал понять, что он о них думает, заявив, что они “полны дерьма”. “Ваши комментарии довольно экстремистские”, – начал он, обращаясь к Постоянному комитету по официальным языкам поздно вечером в понедельник во время обсуждения вопроса о финансировании англоязычных высших учебных заведений в Квебеке и франкоязычных учебных заведений в других частях страны.

Фредерик Лакруа, независимый исследователь, и Николя Бурдон, профессор коалиционной группы Regroupement во Франции, объяснили комитету, что обучение в англоязычном университете или CEGEP значительно повышает вероятность того, что человек будет вести жизнь на английском языке. Ответ Лакруа на вопрос Друэна о том, является ли “экстремистский” “парламентским языком”, еще больше разозлил его. “Мистер Лакруа, если вы собираетесь меня задирать, то у меня нет терпения слушать ваши рассуждения”, – сказал Друэн.

“Это неприемлемо”, – сказал Марио Болье. “Начнем с того, что мы называем их экстремистами. Мы могли бы назвать экстремистом и вас. Это не тот язык, который ведет к логичной, рациональной дискуссии”. Друэн, который называет себя “убежденным Онтарио-защитником” Квебекской хартии французского языка, затем объяснил, что, как президент Парламентской ассамблеи франкоязычных стран, он видит, что даже Франция становится англицизированной. “Вы действительно считаете, что главная проблема англизации в Квебеке – это колледж Макгилла и Доусона?” затем он спросил. “Мы видим, что Статистическое управление Канады, организация, которая, вероятно, является экстремистской в ваших глазах, доказала, что двуязычные учреждения оказывают очень, очень сильное влияние на англицизацию франкоязычных и аллофонов в Квебеке”, – ответил Болье.

Этот дискурс “оскорбителен”, и в нем “отсутствует интеллектуальное уважение к реальности, к тому, что происходит на международном уровне”, – ответил Друэн, который явно пытался сдержать себя. “Извините, но вы несете чушь”. Я возьму свои слова обратно, но вы сильно заблуждаетесь”, – продолжил он, прежде чем был прерван председателем комитета, который попытался призвать его к порядку. “Это запугивание свидетелей”, – запротестовал Болье. “Он повышает голос, обзывает гостей полным дерьмом: то, что он делает, – это “порка Квебека”. И это именно то, что мы часто наблюдаем со стороны либералов. Если вы хотите справедливого финансирования, вы нападаете или вы экстремист”.

Заместитель председателя комитета объяснил, что его партия призывает не к прекращению финансирования англоязычных университетов, а скорее к справедливому финансированию. Лакруа отметил, что проведенное им исследование показало, что доля федерального финансирования, получаемого англоязычными университетами Квебека – McGill, Concordia и Bishop’s – примерно в четыре раза превышает их демографический вес, и что, наоборот, франкоязычные учебные заведения получают “существенно” меньше. Задетый за живое комментариями Друэна, другой свидетель, Бурдон, отметил, что английский преподается “с первого класса начальной школы до CEGEP” как второй язык во всех франкоязычных учебных заведениях Квебека.

“Это не значит, что мы говорим что-то экстремистское: нет, это неправда”, – сказал он. Как консервативный критик официальных языков Жоэль Годен, так и его коллега из НДП Ники Эштон раскритиковали вопрос Друэна и подчеркнули важность того, чтобы парламентарии выслушивали все точки зрения, даже если они расходятся во мнениях. В попытке разрядить обстановку депутат-либерал Рене Арсено, который возглавляет комитет, попросил избранных должностных лиц принять “немного более цивилизованный подход”. Он сказал, что “никогда не видел ничего подобного” с тех пор, как начал работать в комитете в 2016 году. Друэн быстро покинул зал после своей вспышки гнева. Его коллега-либерал Энни Кутракис, хотя и сочла, что это неподходящий способ выразить свое мнение, объяснила, что иногда “температура поднимается”. Хотя Друэн не извинился, он отказался от своих замечаний, отметила она в кратком интервью канадской прессе.

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