Канадская компания в области велнеса одобрила приобретение биткоинов на сумму $1 млн

“С учетом того, что биткойн получает все большее признание как надежный класс активов, мы видим уникальную возможность укрепить наши финансовые ресурсы за счет стабильных и инновационных инвестиций”, — отметил CEO Jiva Technologies Лорн Рапкин 25 ноября.
Он также упомянул, что “редкость и ограниченность предложения биткойна делают его современным способом защиты от инфляции и безопасным убежищем в условиях экономической нестабильности”.
Рапкин указал на благоприятные условия для регулирования и возросшее институциональное принятие, отметив недавний прирост средств в биткойн-фонды, которые с момента старта привлекли более 30 миллиардов долларов.
“Это подтверждает ценность биткойна и делает его отличным активом для корпоративных казначейств, которые ищут устойчивые способы хранения капитала”, — добавил он.
Jiva Technologies обладает и управляет Bloombox Club, онлайн-сервисом доставки растений, который работает в США, Великобритании и Европе, а также недавно заключила партнерство с Kale Coin, криптовалютой для индустрии здоровья.
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