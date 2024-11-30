Канадская компания в области велнеса одобрила приобретение биткоинов на сумму $1 млн

Компания Jiva Technologies, занимающаяся электронной коммерцией в сфере здоровья, стала последней из организаций, которая продолжила реализацию своей стратегии биткоин-казначейства после того, как совет директоров одобрил инвестиции в BTC до $1 млн.

“С учетом того, что биткойн получает все большее признание как надежный класс активов, мы видим уникальную возможность укрепить наши финансовые ресурсы за счет стабильных и инновационных инвестиций”, — отметил CEO Jiva Technologies Лорн Рапкин 25 ноября.

Он также упомянул, что “редкость и ограниченность предложения биткойна делают его современным способом защиты от инфляции и безопасным убежищем в условиях экономической нестабильности”.

Рапкин указал на благоприятные условия для регулирования и возросшее институциональное принятие, отметив недавний прирост средств в биткойн-фонды, которые с момента старта привлекли более 30 миллиардов долларов.

“Это подтверждает ценность биткойна и делает его отличным активом для корпоративных казначейств, которые ищут устойчивые способы хранения капитала”, — добавил он.

Jiva Technologies обладает и управляет Bloombox Club, онлайн-сервисом доставки растений, который работает в США, Великобритании и Европе, а также недавно заключила партнерство с Kale Coin, криптовалютой для индустрии здоровья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.