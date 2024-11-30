План Дональда Трампа ввести карательные тарифы на канадский импорт приведет к росту цен на бензин

Трамп предложил ввести 25% тариф на весь импорт из Мексики и Канады, обвинив соседние государства в недостаточной борьбе с нелегальной миграцией и наркотрафиком.

Канада, чей нефтяной сектор обеспечивает более половины американского импорта сырой нефти, предположительно, окажется одной из наиболее пострадавших отраслей.

Производители предупредили, что американские потребители ощутят последствия в виде повышения цен при снижении объемов импорта.

Лиза Бейтон, президент Канадской ассоциации производителей нефти, отметила, что введение тарифов может привести к уменьшению добычи в Канаде и росту цен на бензин в США, что угрожает энергетической безопасности на континенте.

Тарифы могут быть установлены через исполнительные полномочия, что приведет к отмене USMCA — соглашения о свободной торговле, подписанного Трампом.

Экономические связи трёх стран, сложившиеся за последние 30 лет, могут оказаться под угрозой.

По мере реакции на действия Трампа, канадский премьер-министр Джастин Трюдо связался с ним, в то время как мексиканский президент Клаудия Шейнбаум выразил опасения, что это может привести к торговой войне.

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