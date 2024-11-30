KartinaTV рекомендует к просмотру

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Видеотека START – Сериал «Три плюс три». Премьера скоро!

В небольшом городке три поколения семьи Клячевых живут своей размеренной жизнью: отец пишет книги, сын занимается кузнечным делом, а внук работает спасателем. Молодой Прометей сталкивается с Юлей Лариной, энергичной художницей, и подозревает ее в мошенничестве, передавая полиции. Это событие неожиданно связывает судьбы двух семей, где наряду с кузнецом и писателем появляются экскурсовод и таксистка. Встреча двух родов не только переворачивает их привычный уклад, но и дает шанс каждому герою найти свое счастье и открыть сердце для новой любви.

Видеотека okko.tv – Фильм «Сто лет тому вперёд». Премьера!

Фильм основан на одноимённой повести Кира Булычёва. Картина рассказывает о московском школьнике Коле Герасимове, который случайно перемещается в будущее через загадочный артефакт. Там он встречает Алису Селезнёву, девушку из 2124 года, разыскивающую свою пропавшую мать. Вместе они сталкиваются с угрозой космических пиратов, чьи планы могут изменить ход времени и привести к захвату Земли.

Видеотека START – Сериал «Опасная близость». Премьера!

Автомобильная авария становится началом разрушения иллюзий в драме от создателей «Жить жизнь» и «Бывшие». Жизнь пластического хирурга Анны, где всё идеально, кроме дочери-бунтарки Алисы, переворачивается с ног на голову, когда муж Виктор попадает в ДТП с любовницей. Анна не может простить предательства и начинает мстить, а судьбы всех участников аварии переплетаются в сложный клубок интриг, предательств и неожиданных открытий.

Видеотека Premier – Мультсериал «Детектив Финник»

Лохматый домовой Финник снова на экранах, готовый подарить зрителям всех возрастов новые приключения! Его любовь к сладостям и уютным диванам не мешает ему блеснуть аналитическим умом. В продолжении мультфильма Финнику предстоит защитить жителей Берга от опасностей. Вместе с Кудряшкой он берется за расследование загадочных происшествий в городе, доказывая, что он первый и лучший в мире домовой-детектив.