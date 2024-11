Montreal police chief Fady Dagher makes a speech after being sworn in during a ceremony, in Montreal, Thursday, Jan. 19, 2023. (Ryan Remiorz/The Canadian Press)

Шеф полиции заявил, что за беспорядками в Монреале стоит “крайне левая группировка”













Премьер-министр Квебека Франсуа Лего оказывает давление на полицию Монреаля, требуя арестовать всех участников антинатовской акции протеста, которая переросла в насилие на прошлой неделе. Во вторник в Квебеке Лего заявил, что он сообщил мэру Монреаля Валери Плант, что необходимо “срочно” арестовать виновных в ближайшие дни. “Этим головорезам должен быть послан очень четкий сигнал о том, что они будут наказаны, они будут арестованы, за то, что они сделали, последуют наши действия”, – сказал он журналистам. На вопрос, доверяет ли он полиции Монреаля, Лего ответил, что ожидает гораздо большего, чем три ареста, о которых было объявлено на сегодняшний день. “Пока не доказано обратное, мы доверяем (полиции), но я ожидаю, что в ближайшие дни будут предприняты действия”, – сказал он. Ранее во вторник начальник полиции Монреаля Фади Дагер сообщил Канадской прессе, что полиция работает над арестом других участников беспорядков. Но он сказал, что большинство участников были в масках, что затрудняет их опознание. Дагер заявил, что виновные являются членами “крайне левой группировки”, известной полиции на протяжении последних 20 лет, которая “не имела никакого отношения” к пропалестинским демонстрантам, участвовавшим в демонстрации в пятницу. Однако он не назвал название группы. Организаторы протеста несут ограниченную ответственность за насилие, которое развернулось во время демонстрации, сказал он, добавив, что главная проблема заключается в том, чтобы не допустить проникновения людей, склонных к насилию, на протесты. “Им очень трудно предвидеть это и помешать им провести демонстрацию, потому что демонстрация в Канаде – это право. Поэтому любой человек имеет право на демонстрацию”, – сказал Дагер. “Я думаю, что в этой ситуации организация не может быть уверена, что они не находятся в толпе”. Акция протеста, собравшая около 800 человек, была организована группой Divest for Palestine и монреальской группой, известной как CLAC, которая выступает против НАТО отчасти из-за их поддержки Израиля. В анонимном заявлении, опубликованном в Интернете, группа, называющая себя “Черный блок”, взяла на себя ответственность за насилие, которое, по ее словам, было частью ее борьбы против капитализма. “Больше нет времени сохранять спокойствие и вежливо просить”, – говорится в заявлении. “Сопротивление законно, государство и полиция больше не могут обладать монополией на насилие, особенно если это единственный язык, который они могут услышать”. Протестующие в пятницу разбили окна конференц-центра, где проходила встреча НАТО, и близлежащих предприятий. Были подожжены два автомобиля, хотя, по сообщениям СМИ, один автомобиль мог быть поврежден баллончиком со слезоточивым газом. Дагер сказал, что полиция расследует это дело. Начальник полиции также сообщил, что демонстранты наполнили огнетушители краской, которую они распылили на сотрудников спецназа, чтобы заблокировать им обзор. Он посетовал, что люди, которые портят собственность во время протестов, редко получают больше, чем штраф, который, по его мнению, является слишком мягким наказанием. “После этого, две недели спустя, месяц спустя, мы снова видим их на улице”, – сказал он. Бенуа Аллард, представитель организации “Освобождение Палестины”, заявил, что не стал бы строить догадки о том, кто несет ответственность за пятничные беспорядки, но сказал, что понимает, что побудило людей к активным действиям. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Поделиться