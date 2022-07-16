Историческая всячина – всевозможные любопытные факты

Тривия (разная всячина) – малоизвестные факты из истории человечества

Если вы знали об этом, то просто освежите память. А если нет, то согласитесь, что факты интересные.

В очередной раз выставляем на суд общественности факты из истории человечества. Незначительные, не определившие историю цивилизации, но всё же любопытные:

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В древние времена на реках вблизи города Козельска были пороги, и суда приходилось перетаскивать через них волоком, на лошадях. Поэтому эти места называли «волоком конским». Отсюда пошла фамилия известного дворянского рода Волконских, среди готорых и генерал-фельдмаршал Петр Волконский, и декабрист Сергей Волконский, и писательница Зинаида Волконская.

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По непонятным причинам лошадиная подкова (впрочем, остальных животных подковывают гораздо реже, если вообще подковывают) стала очень распространенныам магическим амулетом против ведьм, злых фей, злых духов, дьявола и чертей, демонов и леших, против сглаза и заклятий. И поверье – редчайший случай! – распространено в самых разных странах – по всей Европе, в арабских государствах, в США, в Латинской Америке и в Азии…

И всегда, во всех странах существует правило – подкову можно помещать в дымоход, тогда через него в дом не влетит ведьма, подкову можно повесить в доме, в церкви, в конюшне, в любом здании. Если подкова висит над порогом, то злые духи, джины и другие существа не сумеют переступить порог. А если её повесить над кроватью, то она отражает ночные кошмары.

Однако подкову нельзя передвигать после того, как её поместили на место – она тут же теряет свойства. Её можно выбросить, приобрести новую – желательно, оброненную конём, и тогда новая подкова будет исправно работать.

Откуда такое единство у самых разных народов? Не иначе, в древности инопланетяне привезли массу приемников-передатчиков, похожих на подкову, с помощью которых управляли какими-то процессами на Земле, а настроены те были на определенный точный луч. И вот, когда такой аппарат сдвигали, он терял настройку и выходил из строя. Вот мы и нашли бесспорное доказательство присутствия пришельцев на Земле!

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Многие знают, что слово шантрапа пришло в русский язык из французского. Когда француз-хормейстер отбирал крепостных в хор, он отсылал негодных, то есть тех, у кого голоса не было, со словами – Chantera pas! – Шантрапа! Ну, а так как при этом француз горестно махал рукой и презрительно корчил рожу, то люди сочли, что он обзывает негодных крестьян. Отсюда и пошло – шантрапа! А с шаромыжником, как известно, связана другая история – cher ami.

Не лишним будет напомнить строки из песни Тимура Шаова:

Надоело это стадо

Беспонтовая эстрада

Да тусовки до упада,

Да жующая толпа

Также аморально стойкий

Молодняк крутой да бойкий,

Злые внуки перестройки,

По-французски – шантрапа!

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Тур Хейердал на своем плоту Кон-Тики отбыл в плавание из Перу 27 апреля 1970, стремясь доказать, что полинезийские индейцы могли добраться до Полинезии на плотах, отправившись с путь с латиноамериканского континента. Любопытно, что уже после этого плавания появилось много доказательств того, что в древности океан в этих местах был гораздо мельче, островов было не в пример больше, плавание вообще было достаточно легким. А потом почему-то дно опустилось.

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Премьера «Ревизора» Н.В. Гоголя состоялась 1 мая 1836 года. Пьеса была поставлена на сцене Александринского театра и встречена прохладно. Более того, в одной критической статье требовали сослать автора в Сибирь, мол, это не простые безделушки, на это требуется обратить строгое внимание… И только сам император, решивший самолично посетить представление, своими аплодисментами и смехом дал добро пьесе.

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Дрозофиллы рождаются только на рассвета, когда воздух влажен и прозрачен. Если какие-то мушки не успели родиться, то они ждут следующего утра. А название переводится с латыни – «любящие росу». В СССР в 30-50ые годы за них и посадить могли – ведь дрозофиллы были как бы символом генетики, буржуазной лже-науки.

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Бабочка-монарх – символ торгового единения Канады, Мексики и США.

Читаем и ахаем: