Биография Дагласа Бадера – безногого британского лётчика-истребителя

Даглас Бадер (или повесть об английском человеке, командире эскадрильи канадских лётчиков в Британских ВВС)

О британском военном лётчике, у которого не было обеих ног, но который сбил 22 немецких самолёта.

В «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого есть эпизод, в котором Комиссар доказывает Алексею Мересьеву, что тот может летать без ног… Комиссар вспоминает русского летчика, который летал без ступни во время Первой Мировой Войны…

В ответ на сомнения Мересьева, мол, время не то, самолеты не те, Комиссар торжественно заявляет: — Но ты же Советский Человек! (произносится как бы с большой буквы). И политический руководитель гордо продолжает: – Только советские люди могут летать без ног на боевых самолётах. И заклинает вновь: – Ты же Советский человек.

И сегодня кое-кто уверен, будто, окромя Советского человека, никому и никогда, ни-ни!

При всём уважении к безногому летчику Маресьеву (Мересьев – персонаж романа, который в школах изучали, а у героя фамилия чуть отличается – Маресьев, кстати, это он зажёг факел Вечного Огня у Кремлёвской стены в 1965 году, когда мемориал открыли), надо сказать, что был и английский “Советский Человек”.

Звали его Дуглас Бадер (Douglas Bader). Родился в 1910 году в Англии. В 1931 году потерял обе ноги в авиакатастрофе. Одна нога была ампутирована по бедро, другая выше колена.

Разумеется, Бадер был уволен из ВВС по инвалидности. В сентябре 1939 года, после начала войны, подал заявление о восстановлении в армии. В ноябре 1939го начал снова летать (сначала на биплане). В феврале 40ого перешел на монопланы. Ему было 29 лет, он был старше почти всех остальных пилотов английских ВВС того времени. В апреле 1940го пересел на Спитфайер.

Был назначен командиром эскадрильи. Разрабатывал тактику действий истребительной авиации, причем его доклады были утверждены, как учебные пособия ВВС страны.

В июне 1940ого эскадрилья Бадера прикрывала войска, отступавшие из Дюнкерка.

Скульпутра Человек. Скульптор – Александр Калдер. Фото – Леночка.

В этих боях безногий Бадер сбил первый Мессершмит-110. В этом же месяце был назначен командиром 242 эскадрильи, составленной из канадских летчиков, это была первая эскадрилья канадцев в английских ВВС во время войны (не путать с канадскими ВВС, которые отдельно воевали). Эскадрилья прикрывала прибрежные конвои и отражала налеты бомбардировщиков на Англию.

11 июля командир эскадрильи сбил свой второй самолет — бомбардировщик Дорнье. Бадер уже летал на Харрикейне. 30 августа его эскадрилья одержала внушительную победу — в одном бою его летчики сбили 11 самолетов, из них один Ме-110 был сбит самим Бадером.

Боевые вылеты безногий Бадер совершает ежедневно. В сентябре 40 года он назначен командиром «крыла» (примерно, авиаполк по тем временам в Англии — три эскадрильи, не путать с «крылом» в немецких или американских ВВС), а затем «большого крыла» (примерно полдивизии).

Его » большое крыло» сбило 152 самолета противника за полгода, потеряв 30 своих. В 1941ом году награжден Летным Крестом За Выдающиеся Боевые Заслуги. Участвует лично в боях, ведя свое крыло в атаки. Сбивает регулярно самолеты противника, но и сам сбит два раза, причём один раз покинул самолёт, будучи уверенным, что тот разваливается, но после приземления выяснилось, что в протезе от перепада давления стали взрываться полые шарики, которыми тот был заполнен.

9 августа 1941 года в очередном бою его самолет сталкивается с Ме-109, оба самолета падают, Бадер захвачен в плен. За попытку побега (без ног!), отправлен в спецлагерь. Освобожден американцами в марте 45ого. 1 сентября 1945 лично возглавляет «парад победы» сводного полка летчиков в Лондоне.

Уволен в отставку тогда же по личной просьбе, хотя ему предлагали пост в генштабе. Занимался помощью ветеранам и инвалидам войны. Скончался 5 сентября 1982 от сердечного приступа.

Этот безногий британский летчик сбил 22 самолета менее, чем за полтора года войны. Интересно, Борис Полевой на самом деле не слышал про Бадера или упоминание безногого британца сломало бы концепцию «Советского Человека»?