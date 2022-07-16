Неизвестная Канада: Национальный парк Кейп-Бретон-Хайлендс и Кэбот Трейл

Кейп-Бретон – один из самых удивительных островов в мире. Это далеко не тропический рай… Прохладное лето, снежная зима и великолепие природных ландшафтов. Местные жители называют Кейп-Бретон «Землей туманов».

Национальный парк КЕЙП-БРЕТОН-ХАЙЛЕНДС (Cape Breton Highlands National Park) расположен на острове Кейп-Бретон в канадской провинции Новая Шотландия.

Дата открытия: 23 июня 1936 г.

Площадь: 948 кв.км

Территория парка занимает около одной пятой терриории всего острова Кейп-Бретон. 70% парка расположено на плато Кейп-Бретон в северной части острова. Плато является частью горной цепи Аппалачи, протянувшейся от штата Джорджия, до Ньюфаундленда. Высота плато меняется от 350 метров по краю до 500 метров в центре. На западном побережье плато выходит крутыми склонами на залив Св. Лаврентия, на восточном высота плавно уменьшается и заканчивается песчаными пляжами на берегу Атлантического океана.

По парку протекает 16 рек, которые стекают с плато и несут свои воды в залив или океан. Обычно реки стекают с плато, протекают по каньонам на его краю и переходят в широкие долины в устье. В восточной части парка расположено множество озёр, образовавшихся после таяния ледников около 10.000 лет назад.

Это крупнейшая заповедная зона Новой Шотландии, сохраняющая уникальную систему канадских ландшафтов.

Посетить парк можно только несколько месяцев в году – с середины мая по конец октября. Здесь проложены пешеходные тропы для людей разного уровня физической подготовки. По оценкам некоторых туристических журналов, остров Кейп-Бретон стоит на первом месте по количеству посещений среди всех достопримечательностей Северной Америки.

По территории парка проходит часть знаменитой Кэбот Трэйл — дороги, которая считается одной из красивейших в мире.

КЭБОТ ТРЕЙЛ (Cabot Trail) – скоростное шоссе длиной 298 км. Дорога делает петлю по мысу на севере острова, проходит по территории Национального парка Кейп-Бретон Хайлендс, а западная и восточная части идут по скалистому побережью, открывая водителям восхитительные виды на океан. Юго-западная часть шоссе проходит по долине реки Маргари и по берегу озера Бра-д’Ор.

Строительство скоростного шоссе закончилось в 1932 году. А названо оно было в честь итальянского исследователя Джона (Джованни) Кэбота, который первым пришвартовался на своем судне где-то в этих местах в 1497 году.