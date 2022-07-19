Опубликованы инструкции по прохождению тестирования при прилёте в Канаду

Канадское правительство разъяснило порядок прохождения тестирования на Ковид при прибытии в Канаду

Разьяснён порядок прохождения выборочных тестов по прибытию в Канаду.

Как известно, со вторника, 19 июля, вводится выборочное тестирование для всех пассажиров, которые прибывают в Канаду воздушным или морским транспортом. Мы уже писали об этом: Возвращается выборочное тестирование на Ковид при прилёте в Канаду. Власти отказались пока уточнить, какой процент пассажиров будет тестироваться (скорее всего, этот процент будет зависить от результатов тестов – если заражённых пассажиров будет много, то тестирование будет проводиться чаще). Власти отказались подтвердить или опровергнуть слухи о возвращении возможного поголовного тестирования (наверняка, решение зависит тоже от развития ситуации). Напомним, что тестирование было отменено 11 июня, то есть, чуть более месяца назад.

Но опубликованы пояснения по по процедуре тестирования:

Во-первых, выборочное тестирование будет проводиться в четырёх главных аэропортах страны (об этом было объявлено неделю назад, но тогда было уточнено, что список аэропортов может измениться). Это аэропорты Монреаля, Торонто, Ванкувера и Калгари. Они выбраны в качестве “проверочных”, а по результатам тестирования будет принято решение о том, стоит ли распространять практику на другие аэропорты.

В Канаду беспрепятственно будут допускаться (как и раньше) лишь лица, которые прошли полный курс вакцинации, причём последняя вакцина была получена не позже 14 дней до прилёта (то есть, если вакцина сделана за 12 дней до прилёта, то от пассажира потребуется прохождение дополнительных процедур, включая обязательное тестирование и предьявление ряда докумнетов).

По прилёте у каждого пассажира будет проверено (как это делалось и раньше), наличие документа ArriveCan – его можно скачать на телефон или на комьпютер, но сделать это необходимо не позднее, чем за 72 часа до вылета. Заполнить документ легко (указываются личные данные, авиакомпания или корабль, номер рейса и т.д.) Учтите, что при прохождении границы пограничник не спрашивает о наличии ArriveCan, потому что он видит на экране комьютера соответствующие документы. Если ArriveCan у человека нет, пограничник видит его отсутствие и “нарушителя” не пропустит. Возможно, впрочем, что наличие документа попросят и у пассажира – будьте готовы предьявить телефон или компьютер с соответствующими данными.

Что касается выборочного тестирования, пассажиры, которые подпали под это требование (по заверениям властей, выбор случайный, но многие эксперты задаются вопросом, не будет ли сделан упор на лиц, приезжающих из стран с наибольшим уровнем заражений), получат уведомление на их емайл (тот, который был указан в ArriveCan). Это уведомление придёт в течение 15 минут после прохождения границы.

Если пассажир уведомление получил, то в нём будет указано, в какой именно пункт тестирования ему необходимо явиться. Сроки пока не указаны, но, скорее всего, это необходимо будет сделать в течение суток. Не указано также, будет ли процедура платной (по логике, должна быть бесплатной, но логика не всегда работает в отношениях с правительством). Для лиц, которые проживают далеко от центров тестирования (например, в удалённых деревнях), установлена процедура домашнего самостоятельного тестирования – необходимо бесплатно взять в аптеке набор экспресс-теста и сделать этот тест на глазах у сотрудника, который наблюдает за соблюдением правил по удалённой связи. Ему необходимо будет показать результат. При прерывании связи или других проблемах, тест придётся повторить. Если сотрудник проверяющих органов окажется недоволён, придётся идти в аптеку, где фармацевт проведёт тест, опять же, на глазах у проверяющиего.

В случае отрицательного результата все приключения на этом заканчиваются.

В случае положительного, пассажир обязан провести 14 день на самоизоляции вместе со всеми лицами, с которыми он проживает в одном доме или квартире. Нет пока никаких разъяснений по поводу того, имеет ли право пассажир, подпавший под выборочное тестирование, общаться с другими лицами. Скорее всего, имеет, ведь лица, которым повезло и которые тесты не делают, имеют такое право. Но, опять же, логика – это одно, а указания властей могут от её принципов отличаться.