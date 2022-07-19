Предупреждение о жаре в Монреале

Синоптики уверены, что самая жаркая часть лета ещё впереди.

Европа страдает от жары, а запад Канады борется с лесными пожарами. Но и в районе Монреаля комфортная погода заканчивается. Предупреждения о жаре объявлены в некоторых частях юго-западного Квебека, включая Монреаль.

Ожидается, что дневной максимум в Монреале в среду достигнет 30 градусов по Цельсию, но с учетом влажности температура будет ощущаться ближе к 40 градусам.

Предупреждения о жаре действуют от Мон-Тремблана до границы с США, где значения температуры с учетом влажности в среду будут выше 30 градусов.

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады предупреждает людей об ограничении физической активности. “Известно, что очень высокие температуры или влажные условия представляют повышенный риск тепловых заболеваний, таких как тепловой удар или тепловое истощение”, – говорится в обращении.

Ночью в среду температура будет оставаться на уровне 20 градусов, и это слишком высокая температура для комфортного сна.

Ожидается, что холодный фронт пронесется над южным Квебеком в четверг, вызвав ливни и грозы. Холодный фронт снизит значения температуры с учетом влажности к 30 градусам к выходным, а в начале следующей недели воздух станет более сухим.

Пока этим летом в Монреале была зарегистрирована только одна “официальная” жара. Эта волна жары произошла необычно рано для сезона: с 12 по 14 мая в городе три дня подряд стояла 30-градусная жара.

С тех пор в городе был только один день с температурой выше 30-ти градусов в июне (26 июня) и один день с температурой выше 30-ти градусов в июле (17 июля).