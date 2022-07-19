Лихачева Виктория – эксклюзивное страхование каждому клиенту

Страховка не обезопасит от несчастных случаев, стихийных бедствий, банкротства, болезней и прочих неприятных вещей. Зато поможет покрыть убытки!
Лихачева Виктория – cтраховой брокер (коммерческие и частные страховки):
- Страхование автомобилей
- Страхование домов
- Страхование кондо
- Страхование кондо-синдиката
- Страхование лодок,
- Страхование снегоходов,
- Страхование мотоциклов
- Страхование квадроциклов
- Коммерческое страхование
- Страхование коммерческих автомобилей
- Грузоперевозки (Trucking, Fleet)
- Страхование станций техобслуживания (гаражи и автомастерские)
- Страхование гражданской ответственности
- Страхование профессиональной ответственности
- Страхование сельского хозяйства
- Surety bonds (страхование обязательства поручительства)
Дополнительная информация по тел.: 514-706-1986
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!