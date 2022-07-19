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Реклама Объявления Лихачева Виктория – эксклюзивное страхование каждому клиенту

Лихачева Виктория – эксклюзивное страхование каждому клиенту

Denis Dankoff Июл 19, 2022 Объявления, Реклама, Реклама в активах Канадской Медиа Группы, Страхование Оставить комментарий 39 Просмотров

Страховка не обезопасит от несчастных случаев, стихийных бедствий, банкротства, болезней и прочих неприятных вещей. Зато поможет покрыть убытки!

Лихачева Виктория – cтраховой брокер (коммерческие и частные страховки):

  • Страхование автомобилей
  • Страхование домов
  • Страхование кондо
  • Страхование кондо-синдиката
  • Страхование лодок,
  • Страхование снегоходов,
  • Страхование  мотоциклов
  • Страхование квадроциклов
  • Коммерческое страхование
  • Страхование коммерческих автомобилей
  • Грузоперевозки (Trucking, Fleet)
  • Страхование  станций техобслуживания (гаражи и автомастерские)
  • Страхование гражданской ответственности
  • Страхование профессиональной ответственности
  • Страхование сельского хозяйства
  • Surety bonds (страхование обязательства поручительства)

Дополнительная информация по тел.: 514-706-1986

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