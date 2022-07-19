Полиция Монреаля спасла десяток кошек, запертых в локере

В прошлом году нескольких котов в переносках выбросили в мусорный бак.

Монреальская полиция в воскресенье вечером получила тревожное сообщение о животных, запертых в хранилище для вещей StorageMart на улице Паскаль-Ганьон в районе Сен-Леонар. Городская служба защиты животных совместно с полицией спасли более дюжины кошек и котят. Спасатели акцентируют внимание, что условия жизни животных были “антисанитарными”.

Зоозащитники забрали животных и доставили их в ветеринарную клинику для лечения.

Полиция сообщает, что все кошки живы и практически здоровы. Ведется открытое расследование и решается, будут ли предъявлены обвинения.

В хранилище заявили, что хотят помочь в расследовании.

“Мы полностью сотрудничаем с властями, чтобы идентифицировать этих людей и желаем этим кошкам безопасного и счастливого дома навсегда”, — сказала директор по глобальному маркетингу StorageMart Сара Литтл.