Канада отзывает более 10 миллионов пачек сигарет из-за пожароопасности

Также из-за пожароопасности отзываются зонты.

Министерство здравоохранения Канады отзывает сигареты Player’s, Player’s Smooth и Player’s Original обычного размера, которые продаются в упаковках по 20 и 25 штук. Курильщикам рекомендуется немедленно прекратить использование отозванной продукции и связаться с Imperial Tobacco Canada Limited, чтобы обменять продукцию “на более безопасную”.

Отозванные сигареты “не соответствуют стандартам производительности”, поскольку горят дольше, чем разрешает международный стандарт. Правила говорят, что “они должны гореть на полную длину не более 25% времени”.

“Сигареты, которые не соответствуют требованиям к характеристикам, представляют повышенную пожароопасность, — говорится в уведомлении Министерства здравоохранения Канады. – Сигареты, упавшие на мебель, постельное белье или другие текстильные изделия, могут вызвать возгорание”.

Национальное агентство здравоохранения заявило, что в Канаде было продано 10 146 446 упаковок пораженного продукта.

По состоянию на 12 июля сообщений об инцидентах или травмах в Канаде не поступало. Детальный список отзываемой продукции можно найти на сайте министерства.

Обратите внимание, что Закон Канады о безопасности потребительских товаров запрещает повторное распространение, продажу или даже раздачу отозванных продуктов в Канаде.