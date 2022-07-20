Монреаль строит новый мост Жак-Бизар

Оригинальный мост, построенный в 1966 году, остается единственной связью между островным сообществом Иль-Бизар и западной оконечностью Монреаля. Он проходит через Ривьер-де-Прери.

Новый мост планируется ввести в эксплуатацию к концу следующего года, всего за пару лет до истечения срока службы нынешнего моста.

Он строится всего в нескольких метрах к востоку от нынешнего из более новых и прочных материалов и, как предполагается, прослужит 100 лет. Новый мост будет иметь четыре полосы движения, тогда как у нынешнего моста их всего три. Мост будет удобен как для велосипедистов, так и для пешеходов, с двусторонней велосипедной дорожкой и более широкими тротуарами для прохожих и гуляющих. Данное строительство стало также возможность для некоторого благоустройства прилежащей территории, включая реконструкцию парка Дени-Бенджамин-Вижер на острове, посадку новых деревьев и другой растительности, а также строительство обзорно- смотровой площадки.

Строительство моста включает в себя улучшение сетей водоснабжения и канализации, обновление электрических и кабельных сетей, а также некоторую реконструкцию бульвара Жак-Бизар. Все три полосы движения на нынешнем мосту остаются открытыми в часы пик, иногда закрываясь лишь в ночное время.

Ранее в этом году город провел информационную сессию, отвечая на вопросы граждан о мосте. Жителей заверили, что будет возведена 1,5-метровая шумозащитная стена, строительство которой запланировано на весну 2024 года. На мосту, как и в районе Иль-Бизар-Сент-Женевьев, будет сохраняться и соблюдаться ограничение скорости в 40 км/ч. Выделять специальную полосу для автобусов не планируется. Предполагается, что стоимость проекта составит 82,4 миллиона долларов.