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Общество Дети, семья Moisson Montreal запускает кампанию для школьников

Moisson Montreal запускает кампанию для школьников

Виктория Христова Июл 20, 2022 Дети, семья, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Комментарии к записи Moisson Montreal запускает кампанию для школьников отключены 34 Просмотров

Не все дети радуются лету, будучи сытыми. Двадцать тысяч детей из разных семей обеспечиваются продовольственными банками самым необходимым набором продуктов.

Крупнейший в городе продовольственный банк Moisson Montreal запускает летнюю кампанию по сбору средств, чтобы помочь детям, которым не хватает поддержки школьных программ питания во время летних каникул.

Цель кампании “Голодные на каникулах” – собрать 60 000 долларов, что позволит перераспределить продукты питания на сумму, эквивалентную 900 000 долларов, более чем 300 другим организациям и продовольственным банкам, которые она обслуживает.

“Из-за летних каникул многие учащиеся, которых обычно поддерживает школьная сеть, больше не получают помощи. Прекращение этой продовольственной помощи означает, что существует больший спрос на организации, которые мы обслуживаем”, – сказал Муассон Монреаль в пресс-релизе. “Пандемия и стоимость жизни также усилили бедственное положение некоторых семей”.

Организация утверждает, что около 20 000 детей пользуются программами продовольственной помощи по всему городу. Муассон Монреаль также вносит свой вклад в снижение продовольственной безопасности и борьбу с пищевыми отходами.

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