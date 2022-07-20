Moisson Montreal запускает кампанию для школьников

Не все дети радуются лету, будучи сытыми. Двадцать тысяч детей из разных семей обеспечиваются продовольственными банками самым необходимым набором продуктов.

Крупнейший в городе продовольственный банк Moisson Montreal запускает летнюю кампанию по сбору средств, чтобы помочь детям, которым не хватает поддержки школьных программ питания во время летних каникул.

Цель кампании “Голодные на каникулах” – собрать 60 000 долларов, что позволит перераспределить продукты питания на сумму, эквивалентную 900 000 долларов, более чем 300 другим организациям и продовольственным банкам, которые она обслуживает.

“Из-за летних каникул многие учащиеся, которых обычно поддерживает школьная сеть, больше не получают помощи. Прекращение этой продовольственной помощи означает, что существует больший спрос на организации, которые мы обслуживаем”, – сказал Муассон Монреаль в пресс-релизе. “Пандемия и стоимость жизни также усилили бедственное положение некоторых семей”.

Организация утверждает, что около 20 000 детей пользуются программами продовольственной помощи по всему городу. Муассон Монреаль также вносит свой вклад в снижение продовольственной безопасности и борьбу с пищевыми отходами.