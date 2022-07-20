Перегрев недвижимости продолжается и в районе Ямаски

Цены на жилье растут повсюду. Сегодня рассматриваем регион Ямаски. Как там обстоят дела на рынке недвижимости?

Несмотря на замедление продаж, цены на рынке жилой недвижимости продолжают расти. И MRC Ямаски не уклоняется от тенденции Квебека, согласно последним статистическим данным Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ).

В верхней части Ямаски замедление продолжилось во втором квартале 2022 года, общий объем продаж снизился на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Спад во всех категориях зданий составил более 17 %. Однако кондоминиумы пострадали сильнее: продажи упали на 27 %.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении действующих предложений, которые снижаются на 13 %.

Несмотря на это ослабление, средняя цена кондоминиумов выросла в секторе на 37% до 351 250 долларов. Они следуют за домами на одну семью, которые выросли на 22 % (395 500 долларов) по сравнению с 2021 годом.

Отметим, что в небольшом количестве населенных пунктов наблюдается рост продаж жилья, несмотря на повсеместное замедление. В частности, продажи выросли в Коуансвилле (14 %) и Сент-Гиацинте (9 %).

По данным APCIQ, средняя цена дома на одну семью в Квебеке выросла, составив 448 694 доллара за второй квартал 2022 года, что на 20% больше, чем за тот же период 2021 года, и более чем на 30 000 долларов по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Эта тенденция аналогична со стороны кондоминиумов, в которых наблюдался значительный рост цен. Медиана выросла до 381 000 долларов во втором квартале, что на 16 000 долларов больше, чем в предыдущем квартале, и на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наконец, в небольших доходных домах (от двух до пяти квартир в каждом) средняя цена составила 540 000 долларов, что на 15% больше, чем за тот же период в 2021 году. Это увеличение на несколько тысяч долларов по сравнению с первым кварталом текущего года.

“Несмотря на эти успехи во втором квартале 2022 года, вполне вероятно, что рост цен сильно замедлится во второй половине года, поскольку рост процентных ставок продолжится, а количество покупателей, прошедших предварительную квалификацию в своих финансовых учреждениях по более низким ставкам в конце года, сократится”, – уточняет APCIQ.

Что касается действующих предложений, то во втором квартале в Квебеке они составили 24 074 объявления, что на 9% меньше, чем в предыдущем году. Транзакционная активность снизилась для всех категорий жилых домов. Продажи plex упали на 17% по сравнению с 2021 годом, в то время как продажи домов на одну семью и кондоминиумов снизились на 14% и 13 % соответственно.

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