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Экономика Недвижимость Перегрев недвижимости продолжается и в районе Ямаски
Фото: pro-dachnikov.com

Перегрев недвижимости продолжается и в районе Ямаски

Виктория Христова Июл 20, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Финансы, Экономика Комментарии к записи Перегрев недвижимости продолжается и в районе Ямаски отключены 34 Просмотров

Цены на жилье растут повсюду. Сегодня рассматриваем регион Ямаски. Как там обстоят дела на рынке недвижимости?

Несмотря на замедление продаж, цены на рынке жилой недвижимости продолжают расти. И MRC Ямаски не уклоняется от тенденции Квебека, согласно последним статистическим данным Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ).

В верхней части Ямаски замедление продолжилось во втором квартале 2022 года, общий объем продаж снизился на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Спад во всех категориях зданий составил более 17 %. Однако кондоминиумы пострадали сильнее: продажи упали на 27 %.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении действующих предложений, которые снижаются на 13 %.

Несмотря на это ослабление, средняя цена кондоминиумов выросла в секторе на 37% до 351 250 долларов. Они следуют за домами на одну семью, которые выросли на 22 % (395 500 долларов) по сравнению с 2021 годом.

Отметим, что в небольшом количестве населенных пунктов наблюдается рост продаж жилья, несмотря на повсеместное замедление. В частности, продажи выросли в Коуансвилле (14 %) и Сент-Гиацинте (9 %).

По данным APCIQ, средняя цена дома на одну семью в Квебеке выросла, составив 448 694 доллара за второй квартал 2022 года, что на 20% больше, чем за тот же период 2021 года, и более чем на 30 000 долларов по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Эта тенденция аналогична со стороны кондоминиумов, в которых наблюдался значительный рост цен. Медиана выросла до 381 000 долларов во втором квартале, что на 16 000 долларов больше, чем в предыдущем квартале, и на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наконец, в небольших доходных домах (от двух до пяти квартир в каждом) средняя цена составила 540 000 долларов, что на 15% больше, чем за тот же период в 2021 году. Это увеличение на несколько тысяч долларов по сравнению с первым кварталом текущего года.

“Несмотря на эти успехи во втором квартале 2022 года, вполне вероятно, что рост цен сильно замедлится во второй половине года, поскольку рост процентных ставок продолжится, а количество покупателей, прошедших предварительную квалификацию в своих финансовых учреждениях по более низким ставкам в конце года, сократится”, – уточняет APCIQ.

Что касается действующих предложений, то во втором квартале в Квебеке они составили 24 074 объявления, что на 9% меньше, чем в предыдущем году. Транзакционная активность снизилась для всех категорий жилых домов. Продажи plex упали на 17% по сравнению с 2021 годом, в то время как продажи домов на одну семью и кондоминиумов снизились на 14% и 13 % соответственно.

 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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