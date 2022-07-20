Полиция Лаваля: кражи машин участились

Жители Лаваля, будьте бдительны! В вашем городе участились угоны хороших машин.

Полиция Лаваля произвела девять арестов в связи с кражами автомобилей, которые произошли на различных парковках отелей в городе.

После концентрации сообщений, связанных с кражами автомобилей, SPL развернула операцию “Project Quartz” для решения этой проблемы. Подозреваемые были нацелены на следующие автомобили: Honda CRV, Acura RDX, Jeep Grand Cherokee и Wrangler, Dodge Ram и Durango и Ford F-150/250. Преступления совершались в основном ночью.

Подозреваемым, в том числе трем несовершеннолетним и шести лицам в возрасте от 20 до 30 лет, предъявлены обвинения в угоне автомобилей и хранении инструментов для взлома.

Любой, у кого есть информация об угонах транспортных средств на территории Лаваля, может конфиденциально связаться по телефону 450 662-INFO (4636) или позвонить по телефону 911 и указать файл LVL -220716-016.