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Общество Здоровье, медицина Молодой человек, избивший незнакомого ребёнка, признан невменяемым
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Прокурор Короны (Государственный прокурор) Аннабель Шеппард, вынесшая постановление. Фото из газеты Метро.

Молодой человек, избивший незнакомого ребёнка, признан невменяемым

Megan Jorgensen Июл 20, 2022 Здоровье, медицина, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 68 Просмотров

Мужчина, зверски избивший в марте девочку в Монреале, признан неподсудным и не будет приговорён к тюремному заключению

Человек, зверски избивший незнакомого ему ребёнка, сидеть в тюрьме не будет. Болен он.

В начале марта этого года на десятилетнюю девочку, шедшую по улице из школы в компании с подружкой, было совершено нападение. Мужчина нанёс ей несколько ударов по голове, затем ударил ногами уже лежащего ребёнка, а затем спокойно пошёл дальше.

Свидетели происшествия оказали пострадавшей девочке первую помощь, а затем вызвали скорую помощь и полицию, которой удалось задержать преступника по горячим следам.

Выяснилось, что речь о некоем Танвире Сингхе (Tanvir Singh), молодом человеке возраста 21 года, который, как оказалось, болен – он страдает душевным расстройством. Что именно больному причудилось и почему он счёл ребёнка подходящим объектом для нападения, не сообщается (врачебная тайна). Но 19 июля он был официально признан недееспособным и неподсудным по состоянию здоровья (он не отдавал себе отчёт в своих действиях).

Так что тюремное заключение бандиту не грозит. Но суд признал его “обвиняемым с высоким риском для окружающих”, что позволит врачам “ограничить” его выходы за пределы психиатрического отделения больницы, в которой он будет содержаться во время лечения.

Решение о принудительном лечении Танвира Сингха будет принято на заседании суда 22 августа, когда суд получит подробный отчёт о состоянии здоровья Танвира Сингха.

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