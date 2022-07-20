Молодой человек, избивший незнакомого ребёнка, признан невменяемым

Мужчина, зверски избивший в марте девочку в Монреале, признан неподсудным и не будет приговорён к тюремному заключению

Человек, зверски избивший незнакомого ему ребёнка, сидеть в тюрьме не будет. Болен он.

В начале марта этого года на десятилетнюю девочку, шедшую по улице из школы в компании с подружкой, было совершено нападение. Мужчина нанёс ей несколько ударов по голове, затем ударил ногами уже лежащего ребёнка, а затем спокойно пошёл дальше.

Свидетели происшествия оказали пострадавшей девочке первую помощь, а затем вызвали скорую помощь и полицию, которой удалось задержать преступника по горячим следам.

Выяснилось, что речь о некоем Танвире Сингхе (Tanvir Singh), молодом человеке возраста 21 года, который, как оказалось, болен – он страдает душевным расстройством. Что именно больному причудилось и почему он счёл ребёнка подходящим объектом для нападения, не сообщается (врачебная тайна). Но 19 июля он был официально признан недееспособным и неподсудным по состоянию здоровья (он не отдавал себе отчёт в своих действиях).

Так что тюремное заключение бандиту не грозит. Но суд признал его “обвиняемым с высоким риском для окружающих”, что позволит врачам “ограничить” его выходы за пределы психиатрического отделения больницы, в которой он будет содержаться во время лечения.

Решение о принудительном лечении Танвира Сингха будет принято на заседании суда 22 августа, когда суд получит подробный отчёт о состоянии здоровья Танвира Сингха.