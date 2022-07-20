Украдены 45 бутылей вина на общую сумму в 2 миллиона долларов. Где оно?

Почти успешно завершилась охота по всей Европе за ворами, укравшими вино на 2 миллиона канадских долларов

Преступники, укравшие в Испании 45 бутылок вина на 2 млн канадских долларов, арестованы. Вино не найдено.

История, достойная очередного триллера. Некий румын (гражданин Голландии) и некая мексиканка (путешествовавшая по паспорту гражданки Швейцарии, но, возможно, тот поддельный) решили совершить в Испании кражу чужой собственности на сумму, эквивалентную 2 миллионам канадских долларов. Изюминка дела заключается в том, что речь идёт о 45 бутылках вина (вы правильно прочитали, а мы не ошиблись в написании – всего было украдено 45 бутылок вина).

Оба участника кражи долго готовились к делу, несколько раз посетили ресторан Atrio (город Касерес), тщательно разработали план операции и, наконец, прокравшись тёмной ночью 27 октября в винный погреб ресторана, совершили кражу, вынеся дорогущие бутылки (простейший подсчёт показывает, что каждая бутыль стоит в среднем свыше 400 тысяч долларов).

По мнению следователей, воры несколько раз посетили погреб вместе с экскурсантами, так как ресторан проводит туры по винному погребу, маскируясь, чтобы не привлекать внимание охраны и не вызвать подозрения. А затем мужчина воспользовался отмычкой, чтобы пробраться внутрь, пока его сообщница принимала добычу. Грабители действовали аккуратно, они даже обматывали каждую бутыль салфетками, дабы те не стукались друг о друга.

Кража была совершена ещё в октябре прошлого года, но только сейчас полиции всей Европы, гонявшейся за похитителями долгие месяцы, удалось “почти раскрыть кражу” и арестовать похитителей. Они были схвачены на границе между Монтенегро и Хорватией.

Почему “почти”? А потому что местонахождение злополучных бутылей неизвестно. Публика задаётся вопросом – то ли выпили всё вино (ещё бы! а кто бы удержался от того, чтобы посмаковать?), то ли уже продали ценителям.

Среди пропавших бутылей есть бутылка Chateau d’Yquem 1806 года, 38 бутылок Romanée Conti разных лет и видов, и другие вина.

Путь “любителей вина” прослежен по всей Европе – их разыскивал Интерпол и полиции разных стран.