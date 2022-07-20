Политика повышения цен в Доллараме – следить за конкурентами

Долларама повышает цены. Но стремится следить за конкурентами и повышать цены чуть меньше. Хотя не всегда получается

Dollarama стремится повышать цены позже конкурентов и на меньшие суммы. Отрадно.

Финансисты из группы Desjardins Marché des capitaux проанализировали цены на 280 товаров, предлагаемых в магазинах сети Долларама, и констатировали, что эта торговая сеть отстаёт от других магазинов в том, что касается повышения цен. Как правило, Долларама даёт возможность конкурентам повысить цены, и лишь затем увеличивает цены на свои продукты, которые всегда будут чуть меньше, чем цены у соседей.

В среднем, цены на товары в Доллараме увеличились с ноября прошлого года примерно на 6%, но цены примерно на 100 продуктов были повышены с апреля, а с ноября до апреля цены повысились всего на 25 наименований. На остальные 150 наименований цены в Доллараме пока не поднялись.

Более того, если общеканадская инфляция достигает цифры в 7,7% (согласно официальной статистике), то в магазинах Долларамы, как замечено выше, цены поднялись лишь на 6 процентов.

Хотя представитель компании официально заявил, что Долларама предпочитает не комментировать политику конкурентов в отношении цен, но анализ позволяет сделать чёткий вывод о том, что компания всегда повышает цены лишь после того, как их повысили другие магазины, и, как правило, стремится повышать цены на меньшие суммы, чем другие.

Как правило, аналогичные товары, предлагаемые в Доллараме, стоят на 40-50% меньше, чем в Walmart или в Amazon. Хотя речь о непродовольственных товарах, а продукты питания разных видов стоят в июле лишь на 2,4 % меньше, чем у других, хотя в феврале разница составляла 6,3%.

Разумеется, выводы дискуссионные, так как продукты могут быть разного качества, иногда товар, предлагаемый в Доллараме, быстро ломается, не предоставляется долговременная гарантия и т.д.

Сегодня Долларама начинает ставить на полки товары стоимостью в 5 долларов (в 2015 году были впервые представлены товары стоимостью в 4 – 4,5 долларов). Как правило, речь о продуктах косметики, шампунях, мыле, но продуктов в таких диапазонах цен всё же пока мало.