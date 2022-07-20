Станция метро Mont-Royal полностью переделана

В среду, 19 июля была официально открыта переделанная станция метро Mont-Royal

19 июля состоялась официальная церемония открытия нового вестибюля станции метро Mont-Royal. Работы по усовершенствованию станции велись с 2018 года и вот, наконец, пришли к завершению.

В первую очередь, для удобства пожилых пассажиров, инвалидов и пассажиров с колясками и тяжёлыми вещами добавлены два лифта и, таким образом, станция стала двадцатой станцией монреальского метро, оборудованной лифтами

На станции добавлены экскалаторы, которые выводят пассажиропоток на площадь Gérald-Godin и добавлен пешеходный переход, польуясь которым можно перейти с платформы на платформу и с одного лифта на другой.

Пассажиры теперь могут наслаждаться зелёными насаждениями, в первую очередь, садиком на крыше, который занимает 75 квадратных метров и благодаря которому регуляруется жара в летнюю погоду. Всего в Монреале на этот момент четыре станции с садиками на крыше – Champ-de-Mars, Place-d’Armes, Vendôme и Mont-Royal.

Многочисленные нововведения пассажиры не заметят, но они очень важны – это система проветривания, новые служебные туннели, помещения и переходы. Некоторые отделочные работы не завершены, но недоделок очень мало.

В конце года на станции будет установлена и большая мозаичная картина художника Симона Билодо. Высота её будет свыше 4 метров, и установлена она будет так, что её будет видно с любого направления.